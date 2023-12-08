بفارق 190 جنيهًا، ارتفاع أسعار السجائر جملة مقارنة بالسعر الرسمي مع مرور شهر

أسعار السجائر في الأسواق، بالرغم من مرور شهر على إعلان الشركة الشرقية للدخان الأسعار الجديدة للسجائر وتطبيقها في 8 نوفمبر 2023، إلا أن أسعار السجائر مازالت عند معدلات مرتفعة مقارنة بالسعر الرسمي.

أسعار السجائر جملة في الأسواق، فيتو

جولة فيتو لرصد أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك

«فيتو» تجولت في الميادين لرصد أسعار السجائر في المحال التجارية والأكشاك، والوقوف على حالة سوق السجائر ومدى تطبيق الأسعار الجديدة، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور التالية:

لم يتم تطبيق الأسعار المعلنة من الشركة الشرقية للدخان حتى يومنا هذا

في البداية؛ أكد عدد التجار لـ «فيتو» أنه لم يتم تطبيق الأسعار المعلنة من الشركة الشرقية للدخان حتى يومنا هذا، ويتم التعامل مع تجار الجملة، وبالأخص يتم التعامل مع تجار باب البحر، ومازالت أسعار السجائر مرتفعة، إضافة إلى وجود نقص في السجائر.

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هناك عدد من أصناف السجائر غير متوفرة في الأسواق

وأوضح أن هناك عددا من أصناف السجائر غير متوفرة في الأسواق، على رأسها إل أم أحمر والميريت.

أسعار السجائر متغيرة يوميًا

وعن أسعار السجائر في الأسواق، أشارو إلى أن أسعار السجائر متغيرة يوميًا، فأسعار السجائر غير ثابتة، وسط حالة من الضبابية بشأن متى ستحل أزمة السجائر في الأسواق.

أصناف سجائر ارتفعت مبيعاتها خلال الشهور الماضية

وقالوا إن خلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر كان هناك إقبال كثيف وزيادة في مبيعات بعض الأصناف، منها سجائر إل إم أحمر، ووينستون أحمر وأزرق، وسجائر كليوباترا.

أزمة ارتفاع أسعار السجائر كانت السبب في اتجاه بعض الناس إلى الأرخص سعرًا

وأضافوا أن خلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر اتجه بعض الناس إلى الأرخص سعرًا، فيما لم يستطع البعض تغير السجائر المفضلة لهم.

أسعار السجائر جملة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السجائر جملة في الأسواق مقارنة بالسعر الرسمي

وعن أسعار السجائر جملة في الأسواق، أي سعر القاروصة وفقًا لجولة فيتو، يوجد ارتفاع في أسعار السجائر تراوح من 113 إلى 190 جنيهًا فارق بين سعر السجائر الرسمية وفي الأسواق، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر قاروصة سجائر إل إم أحمر نحو 640 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر إل إم أزرق نحو 570 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر وينستون أحمر نحو 540 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر وينستون أزرق 510 جنيهات.

بلغ سعر قاروصة سجائر اتش بي نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر ميرت نحو 780 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر البوكس نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر كليوباترا نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر مارلبورو نحو 780 جنيهًا

بلغ سعر قاروصة سجائر البن نحو 345 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر كابتن بلاك نحو 425 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر تارجيت نحو 360 جنيهًا.

أسعار السجائر الجملة المعلنة رسميًا من الشركة الشرقية للدخان

وحسب أسعار السجائر الجملة المعلنة من الشركة فإن سعر القاروصة كالتالي:

يبلغ سعر السجائر البوكس جملة بنحو 19.95 جنيه للعلبة 10 سجائر، أي أن سعر قاروصة السجائر بوكس التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 195 جنيهًا.

يبلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز / سوفت كوين/ بوكس/ سوبر/ بلاك ليبول جملة بنحو 26.75 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر كليوباترا أو ماتوسيان سوبرأو مونديال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 267.5 جنيه.

يبلغ سعر سجائر فايسروي/ بال مال جملة بنحو 41.70 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر فايسروي / بال مال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 417 جنيهًا.