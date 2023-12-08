الجمعة 08 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

محاكمات المشاهير في أسبوع.. تطور جديد بشأن دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر.. وأنوش أمام القضاء مجددا

أنوش، فيتو
أنوش، فيتو

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع الماضي. 

وفيما يلي أبرز المحاكمات:

 

قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محام شهير

قررت جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق ضد محامٍ شهير بتهمة السب والقذف لجلسة 3 يناير الحكم.
وكانت جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية قضت ببراءة  محام شهير، بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها مرتضى منصور.

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وكانت النيابة تقدم باستئناف على حكم براءة محام شهير في اتهامه بسب مرتضى منصور، وأصدرت المحكمة قرارا بحجزها للحكم في جلسة 3 يناير المقبل.

تأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات في دعوى الفنان مجدي كامل

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بقبول المعارضة المقدمة من قبل المنتج إيهاب طلعت شكلًا، وفي الموضوع بتأييد حبسه 3 سنوات، فى القضيتين المقيدتين بالرقم 12289 سنة 2023، و12290 سنة 2023، على خلفية اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان مجدي كامل.

 

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة أصدرت حكما غيابيا بحبس إيهاب طلعت سنة فى القضية الأولي والتى حملت رقم 12289 سنة 2023، وسنتين فى القضية الثانية والتى حملت رقم 12290 سنة 2023، وقام فريق دفاعه بالمعارضة عليهما، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المنتج إيهاب طلعت.

 

حجز الحكم في دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر

حجزت محكمة الأسرة بالعمرانية، الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي، لجلسة 30 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق، تنحى دفاع المدعى عليه عن الدعوى، وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع وإثبات وكالة جديدة.

تفاصيل تقديم سيدة دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر 
وكانت سيدة تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

3 يناير جلسة استئناف صاحبة قناة يوميات أنوش على حكم حبسها 3 سنوات


أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، نظر جلسة استئناف صاحبة قناة يوميات أنوش على حكم حبسها 3 سنوات إلى ٣ يناير المقبل.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بمعاقبة نبوية جمعة صاحبة قناة يوميات أنوش المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

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