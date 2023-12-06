قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محام شهير

قررت جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق ضد محامٍ شهير بتهمة السب والقذف لجلسة 3 يناير الحكم.

وكانت جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية قضت ببراءة محام شهير، بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها مرتضى منصور.

وكانت النيابة تقدم باستئناف على حكم براءة محام شهير في اتهامه بسب مرتضى منصور، وأصدرت المحكمة قرارا بحجزها للحكم في جلسة 3 يناير المقبل.

Advertisements

وكان مرتضى منصور، تقدم بدعوى ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف والتشهير حملت جنح اقتصادي، ونظرتها محكمة القاهرة الاقتصادية وأصدرت حكم أول درجة بالبراءة.

تأجيل دعوى مرتضى منصور بإلغاء برنامج بوكس تو بوكس لـ 21 يناير

وعلى الجانب الآخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الكاتب الصحفى محمد شبانة والمعروض على قناة "etc"، وذلك على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة 21 يناير المقبل.

البرنامج الرياضي

وكشف رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، هاني العتال، أن أولى حلقات البرنامج الرياضي بوكس تو بوكس BOX2BOX، الذي يقوم على تقديمه الكاتب الصحفي محمد شبانة.

وأضافت: يعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى مصر، كما يهتم بالرياضة العربية والأفريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة.