الطفل المعجزة يتحول إلى شاب عاطل

كان بمثابة طفل "معجزة".. دخل الجامعة في سن العاشرة وكان مرشحًا لدرجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية في سن السادسة عشرة، لكنه تحول إلى شاب عاطل عن العمل يعتمد على والديه للحصول على المال.

فقد كان تشانج شينيانج مشروع عالم عظيم، فعندما كان عمره عامين ونصف فقط، تعلم أكثر من 1000 حرف صيني خلال 3 أشهر، وبحلول سن الرابعة، كان بالفعل في المدرسة الابتدائية.

في سن السادسة

أما في سن السادسة، فكان تشانج في الصف الخامس، وفي سن التاسعة، التحق بالصف الثالث من المدرسة الثانوية.

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تشانج شينيانج طفلا، فيتو

وفي العاشرة من عمره، أصبح تشانج شينيانج أصغر طالب جامعي في الصين، حيث تم قبوله في جامعة تيانجين للتكنولوجيا والتعليم، وفاجأت عبقريته الجميع، ولكن عندما كبر، بدأ سلوكه يتغير.

برنامج الماجستير

وبدأ تشانج في سن الثالثة عشرة، برنامج الماجستير في بكين، وبينما كان معظم الشباب الآخرين الذين يبلغون من العمر 16 عامًا يفكرون في الجامعة التي سيتقدمون إليها، كان تشانغ شينيانغ يسعى للحصول على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية وإجراء المقابلات مع وسائل الإعلام الكبرى.

وما أن شهر واحد فقط على فترة عمله في جامعة بكين للملاحة الجوية والفضائية، حتى حصل على درجة الدكتوراه، وعندما كان طالبًا، تصدر عناوين الأخبار لأنه أعطى والديه إنذارًا نهائيًا: إما أن يشتريا له شقة في بكين، أو يترك دراسته.

توفير بيئة معيشية جيدة

وكشف تشانج في مقابلة تلفزيونية "يريد والداي أن أبقى في بكين، ومع ذلك، إذا لم يكن لدي بيت خاص بي لكنت مثل هؤلاء التائهين في بكين، إذا كنت مثلهم، فلماذا يريدني والداي أن أحصل على درجة الدكتوراه؟ يجب أن يتحملا مسؤولية توفير بيئة معيشية جيدة لي".

من جانبهما، كان والدا تشانج شينيانج يكافحان دائمًا لإبقائه في المدرسة، وكان من المستحيل تقريبًا تلبية طلبه، ومع ذلك، لم يتمكنا من تحمل فكرة تركه لدراسته بعد أن قد حقق الكثير بالفعل، لذلك استأجرا شقة في بكين وكذبا بأنهما اشترياها له.

تشانج شينيانج، فيتو

الغريب أن والد تشانج أيضًا كان طفلًا موهوبًا في صغره، وكان من الممكن أن يكون ضمن الجيل الأول من الطلاب في برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة رنمين، لكن عائلته لم تكن قادرة على تحمل تكاليف تعليمه، لذلك كان يأمل أن يحقق ابنه كل ما لم يستطع وأكثر.

الرجل الذي توقعه الكثيرون

لكن اليوم، لم يعد تشانج الذي يبلغ من العمر 28 عامًا الرجل الذي توقعه الكثيرون، فهو لا يزال يعيش في الشقة التي استأجرها له والداه في بكين منذ سنوات والتي يستمران في تغطية إيجارها، لكنه ليس لديه وظيفة ويقضي معظم وقته جالسًا لا يفعل شيئًا، وهو يعتقد أن أسلوب الحياة البسيط هذا هو التعبير الحقيقي عن السعادة وهو راضٍ عن الاعتماد على والديه والوظيفة المستقلة الغريبة لإعالة نفسه.

وذكر تشانج مؤخرًا عن والديه "إنهما مدينان لي بهذا، الشقة التي لم يشترياها لي قط يجب أن تبلغ قيمتها الآن أكثر من 10 ملايين يوان (1.4 مليون دولار)".

وتسببت قصة تشانج شينيانج في انقسام شبكة الإنترنت الصينية، حيث ينتقده البعض بسبب غطرسته وعدم احترامه لوالديه، بينما يستشهد آخرون بحالته كقصة تحذيرية للآباء الذين يضغطون على أطفالهم كثيرًا في حين أنه ينبغي عليهم السماح لهم بالاستمتاع بسنوات طفولتهم، بحسب موقع أوديتي سنترال.