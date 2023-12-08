طارق السعيد: مباراة الأهلي وشباب بلوزداد فارقة في مسيرة كولر

قال طارق السعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، إن النادي الأهلي يستطيع الفوز أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فارقة بشكل كبير مع الفريق في المنافسة على اللقب".

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وأضاف: "أيضًا مباراة الأهلي وشباب بلوزداد فارقة فى مسيرة كولر مع النادي، لأنه الفترة الأخيرة نسمع حديث كثير حوله".

واختتم: "مباراة الأهلي اليوم لا بد على اللاعبين التركيز بشكل جيد والتخوف من الهجمات المرتدة".

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد اليوم الجمعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة النادي الأهلي

وتضم القائمة كلًّا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

وشهدت القائمة عودة موديست بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة، فيما تضم قائمة المُستبعدين كلًّا من: أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، مصطفي مخلوف، كريم الدبيس، معتز محمد، محمد زعلوك، وكريم نيدفيد، وصلاح محسن لأسباب فنية، وخرج من القائمة محمود متولي ورضا سليم وكريستو للإصابة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري اليوم في السادسة مساء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.