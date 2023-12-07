انطلاق فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات في دورته الثامنة

انطلقت فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات Cairo Wood Show 2023 في دورته الثامنة، اليوم الخميس، والذي يقام خلال الفترة من 7 – 10 ديسمبر 2023 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية.

وقال المهندس طارق حبشي رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء:" إن المعرض يتيح الفرصة للشركات المصنعة لماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج سواء محلية أو أجنبية لعرض التكنولوجيا الحديثة لتحديث الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.

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وأوضح أن رعاية الغرفة للمعرض تأتي بهدف تشجيع الصناع على زيارة المعرض لأنه فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيث يتم من خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، ويساعد الصناع لمواكبة التطور في مجال الصناعة وتعميق المكون المحلي.

وأكد أن الغرفة تعمل على التنسيق مع الجامعات وخاصة كليات الفنون التطبيقية والتصميم للتعاون وتشجيع الطلاب لزيارة المعرض والتعرف على الخامات والماكينات عن قرب مما يربطهم بشكل عملي بالصناعة وتطبيقاتها، مع توفير وسيلة نقل للطلاب وهيئة التدريس مجانا للكليات التي تتواجد في المحافظات بالتنسيق مع الشركة المنظمة.

كما تقوم الغرفة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمشاركة بالمعرض لأنه الجهة المنوطة بالخدمات المالية والغير مالية التي تقدم للقطاعات الصناعية وخاصة أن المعرض يضم عارضين وزائرين مصنعين يمكن لهم الاستفادة من معرفة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وكذلك بالتعاون مع مكاتب الغرف التجارية بدمياط والإسكندرية والصعيد للترويج للمعرض.

في سياق متصل وجهت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث الدعوة للغرف الصناعية الأخرى لزيارة المعرض والتعاون مما يعزز من تحقيق سلاسل الإمداد بين القطاعات الصناعية المغذية لصناعة الأثاث، مثل الصناعات الهندسية و مواد البناء والكيماوية والجلود والمنسوجات، وذلك من أجل تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلى وتعزيز القيمة المضافة.