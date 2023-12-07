الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس ٤ أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام (4 أشخاص) بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قســـم شرطة مصر القديمة.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مصر القديمة محكمة جنوب القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مصر القديمة

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