الخميس 07 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس مديري شركتين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى وغسل 60 مليون جنيه

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس مديري شركتي صرافة واستيراد بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى وغسل 60 مليون جنيه، وذلك 4 أيام  علي ذمة التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 60 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

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النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية

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