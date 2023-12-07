سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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الدولار الأمريكي، فيتو

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

التوقعات حول اتجاه الدولار إلى مزيد من الانخفاض

وتتزايد التوقعات حول اتجاه الدولار إلى مزيد من الانخفاض في السوق السوداء داخل مصر خلال الفترة الحالية، ويتوقع الكثيرون أن تعود العملة الخضراء إلى الوراء خطوات أكبر مع بداية عام 2024 خلال تعاملات البيع والشراء في السوق الموازية.

تصدير الغاز الطبيعي

ولعل ما يعزز ذلك التوقع من اسباب يرى العديد من الخبراء أنها ستقود الدولار في السوق السوداء نحو التراجع هو اتجاه الحكومة للاستفادة من عودة معدلات ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مستواها الطبيعي حاليا عند 800 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ومع عودة ضخ الغاز الاسرائيلي إلى مصر، تخطط الأخيرة لتوجيه نحو مليار قدم مكعبة يوميًا لمحطات الإسالة من أجل التصدير للغاز الطبيعي خلال يناير 2024 المقبل؛ بما يساهم في جلب المزيد من العملة الصعبة ويعمل على توفير كميات لا بأس منها في السوق.

كما يعزز من عملية توافر الحصيلة الدولارية حسب المصادر التي تحدثت لها فيتو إنهاء الحكومة الكثير من الإجراءات الخاصة بطرح مجموعة شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات حيث من المتوقع إنفاذ عدد من تلك الصفقات خلال الربع الأول من عام 2024.

أيضا من المتوقع وحسب المصادر ذاتها زيادة حجم الاستثمارات خاصة الخليجية في السوق المصري وتحديدا في المجال العقاري بالإضافة إلى أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء حول قرب انتهاء أزمة نقص الدولار يرى كثير من الخبراء أنها كاشفة عن معلومات لدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول أرقام معينة تخص عملية توافر الحصيلة الدولارية.

وفي السياق ذاته، فإن البنك المركزي يضع خطة وفق مصادرنا من المنتظر البدء في تنفيذها مع بداية عام 2024 هدفها حصار تجار السوق السوداء تماما والسعي لعودة العملة الأجنبي للسعر العادل لها دون مبالغة كما هو الحال الآن.

الوضع السياسي لمصر

سعر الدولار، قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي: "الوضع السياسي المشرف لمصر في أزمة غزة كان له من الآثار الإيجابية في تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء وخروج تصريحات إيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "يجب استغلال الوضع السياسي الإيجابي لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشر، وانتهاز الفرصة، وعمل إصلاحات هيكلية في الاقتصاد".

السبب وراء تراجع سعر الدولار

وأشار: "هناك ما يتردد عن ضخ ما بين 2 إلى 5 مليار دولار في السوق، وتوقف من يقوم بشراء الدولار بكميات كبيرة عن الشراء، وهو ما نتج عنه الهبوط الملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء".

مؤشرات الاقتصاد

ولفت: الأهم من النظر إلى سعر الدولار هو الاهتمام إلى الإنتاج والاستثمار والتصدير من أجل تحسن الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات.