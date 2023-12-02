مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لفتح الحساب بالعملة الأجنبية الدولار.

وقال بنك القاهرة ان "الحد الأدنى لفتح الحساب دولار أمريكى للافراد: 100""حاليا "" دولار أمريكى وما يعادلھا من العملات الأخرى ولايوجد عائد على الحساب الجارى المصرى ولايوجد عائد على الحساب الجارى بالعملة لشركات بدون حد أدنى".



مستندات حساب الدولار من بنك القاهرة

واضاف بنك القاهرة إن الأوراق المطلوبة لفتح الحساب للأفراد والشركات كالتالي:

"الأشخاص الطبيعيين: شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر ( وقرار الوصاية اذا وجد )

مستند إثبات شخصية (لابد فى بداية التعامل ان يكون بالرقم القومى اما اى تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن او البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

ايصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون).

و اذا كان العميل مولودا خارج جمهورية مصر العربية يجب احضار شهادة ميلاد العميل.

الأشخاص الاعتباريين: العقد الابتدائي، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، المفوضين بالتوقيع وصورة بطاقة الرقم القومى لكل منهم ( بعد الاطلاع على الأصل من قبل الموظف ).

لا يشترط وجود وظيفة فى بطاقة الرقم القومى لفتح حساب جارى أو توفير بالبنك، ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهه التى يعمل بها الموظف فى حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهويه،فعند تقدم احد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفة وحتى يتم اثبات مصدر الدخل يتم طلب اثبات الدخل باي وسيلة ممكنة يستطيع العميل بها إثبات دخله، ولا يشترط بان يكون مثبتا بالبطاقة ويمكن إثباته باى مستند إضافى آخر .

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الحوالات في بنك القاهرة

قال بنك القاهرة إنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، أو التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية

وأعلن بنك القاهرة طرح حساب "ميجا توفير" ذي العائد الشهري لجميع العملاء، حيث يتمتع المنتج المصرفي الجديد بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك بعائد تنافسي يصل إلى 15%.

مميزات حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة

ويوفر حساب "ميجا توفير" مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة وذلك بحد أدني للرصيد 50 ألف جنيه طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200 ألف جنيه.

كما يتيح الحساب من بنك القاهرة أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول فقط ونقاط ترحيبية عند إصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاما بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عاما بدون التغطية التأمينية.