السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

بنك القاهرة،فيتو
بنك القاهرة،فيتو

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لفتح الحساب بالعملة الأجنبية الدولار.

وقال بنك القاهرة ان "الحد الأدنى لفتح الحساب دولار أمريكى للافراد: 100""حاليا "" دولار أمريكى وما يعادلھا من العملات الأخرى ولايوجد عائد على الحساب الجارى المصرى ولايوجد عائد على الحساب الجارى  بالعملة لشركات بدون حد أدنى".


 مستندات حساب الدولار من بنك القاهرة 

واضاف بنك القاهرة إن الأوراق المطلوبة لفتح الحساب للأفراد والشركات كالتالي:
"الأشخاص الطبيعيين: شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر ( وقرار الوصاية اذا وجد ) 
مستند إثبات شخصية (لابد فى بداية التعامل ان يكون بالرقم القومى اما اى تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن  او البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)
ايصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون). 
و اذا كان العميل مولودا خارج جمهورية مصر العربية يجب احضار شهادة ميلاد العميل.
الأشخاص الاعتباريين: العقد الابتدائي، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، المفوضين بالتوقيع وصورة بطاقة الرقم القومى لكل منهم ( بعد الاطلاع على الأصل من قبل الموظف ).
لا يشترط وجود وظيفة فى بطاقة الرقم القومى لفتح حساب جارى أو توفير بالبنك، ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهه التى يعمل بها الموظف فى حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهويه،فعند تقدم  احد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفة وحتى يتم اثبات مصدر الدخل يتم طلب اثبات الدخل باي وسيلة ممكنة يستطيع العميل بها إثبات دخله، ولا يشترط بان يكون مثبتا بالبطاقة ويمكن إثباته باى مستند إضافى آخر  .

Advertisements

الحوالات في بنك القاهرة 

قال بنك القاهرة إنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، أو التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع  تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية

وأعلن بنك القاهرة طرح حساب "ميجا توفير" ذي العائد الشهري لجميع العملاء، حيث يتمتع المنتج المصرفي الجديد بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك بعائد تنافسي يصل إلى 15%.

 

مميزات حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة

ويوفر حساب "ميجا توفير" مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة وذلك بحد أدني للرصيد 50 ألف جنيه طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200 ألف جنيه.

 

كما  يتيح الحساب من بنك القاهرة أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول فقط ونقاط ترحيبية عند إصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاما بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عاما بدون التغطية التأمينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحساب الجارى بنك القاهرة دولار أمريكي عملاء بنك القاهرة فتح حساب جاري فتح حساب الدولار

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام يانج أفريكانز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

يانج أفريكانز يتعادل مع الأهلي بهدف في الدقيقة 90 (صور)

على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك يانج أفريكانز (صور)

بث مباشر، قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية