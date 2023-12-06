الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكى، خبير يوضح أسباب ارتفاعه بحركة التداولات (تحديث لحظى الآن)

الدولار الأمريكى،
الدولار الأمريكى، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكى، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكى بالقرب من مستوى الـ  104 نقطة في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني. 

وجاء ذلك بعد أن انخفض 0.5 % هذا الشهر، بالإضافة إلى تراجعه 3% في نوفمبر الماضى، وهو أكبر انخفاض شهري له خلال عام.

 وعلى التوازى يتم تداول الذهب عند المستوى 2050 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 0.54 % في تداولات اليوم بعد بدء الأسبوع عند مستوى قياسي عندما تجاوز الـ 2100 دولارًا.

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نبيل فرج، فيتو 

 

أسباب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكى بحركة التداولات 

ومن جانبة قال خبير أسواق المال نبيل فرج لـ “ فيتو ”: ترتفع مؤشرات السوق الأمريكية مؤثرة على حركة التعاملات بمؤشر الدولار حيث صعد مؤشر ناسداك بـ 0.15% ومؤشر داو جونز بـ 0.24% وإس آند بي 500 بـ 0.22% 

 وينتظر الدولار بيانات التوظيف الأساسية لتحديد الاتجاه مشيرا الى ان الكثير يتوقع أن يبدأ الفيدرالى الأمريكى في خفض الفائدة بداية من الربع الثاني للعام 2024.

كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات اليوم الأربعاء ورصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرارا  للعملة عند المستوى 104 نقاط، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة 

 وعاود  سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضى. 

 

الدولار، فيتو 

 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم. 

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