الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

ماذا يحدث فى مؤشر الدولار الأمريكى؟ والسعر فى السوق السوداء وصل لكام؟

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

الدولار الأمريكى، استقر مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات اليوم الأربعاء حيث رصدت “فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرارا  للعملة عند المستوى 103.97 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة.

 

وعاود  سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ بقيمة جنيهين في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضى، كما عاد سعر الدولار للارتفاع بشكل مفاجئ بقيمة جنيهين في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة اليوم.

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وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات امس الثلاثاء إلى 49 جنيها مقارنة بـ 46 و47 جنيها في تعاملات يوم الخميس الماضي، بسبب وجود طلبات من بعض العملاء على شرائه بكميات كبيرة.

 

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، تحديث لحظي لحركة العملة الخضراء

مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي ، خلال الساعات الماضية، إذ استقر المؤشر بشكل قوى نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 103.97 وارتد لأسفل مباشرة خلال حركة التعاملات.

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استقر  مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 103.97 نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

 

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