السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

هل يدل تضخم الكبد على الإصابة بالأورام، وما أعراضه؟

التهاب الكبد، فيتو
التهاب الكبد، فيتو

تضخم الكبد هو أحد أعراض مرض أساسي ويكون منتفخًا بسبب الالتهاب (التهاب الكبد) أو الدهون أو السرطان، ويمكن أن يكون استجابة حادة للعدوى أو نتيجة لمرض الكبد المزمن المتقدم.

التهاب الكبد، فيتو

ما أعراض تضخم الكبد؟

من المحتمل أن يلاحظ المريض تضخم الكبد بنفسه في بعض الحالات الشديدة، قد يشعر بالانتفاخ أو الامتلاء في البطن، أو ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يوجد الكبد وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي، ومن المرجح أن يكتشف مقدم الرعاية الصحية ذلك أثناء الاختبار.

Advertisements

إذا كان الكبد المتورم علامة على مرض الكبد، فقد يأتي مصحوبًا بأعراض أخرى ذات صلة، مثل:

تعب.

الغثيان أو قلة الشهية.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

البول ذو اللون الداكن والبراز ذو اللون الفاتح.

حكة في الجلد.

تضخم الطحال.

 

أسباب تضخم الكبد

يمكن أن يتورم الكبد أو يتضخم بسبب:

التهاب الكبد، استجابةً للعدوى أو التسمم.

الدهون، إذا كان الكبد يخزن الكثير منها (تنكس دهني).

الدم، إذا كانت الأوعية التي تمر عبر الكبد محتقنة أو مسدودة.

الأورام سواء كانت خبيثة أو حميدة.

 

ما هو السبب الأكثر شيوعا لتضخم الكبد؟

تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

التهاب الكبد المرتبط بالكحول، سواء كان مزمنًا أو حادًّا.

التهاب الكبد السام، غالبًا ما يكون نتيجة لجرعة زائدة من الدواء.

التهاب الكبد الفيروسي نتيجة الإصابة بالتهاب الكبد A أو B أو C.

مرض الكبد الدهني، بسبب الكحول أو متلازمة التمثيل الغذائي.

كثرة الوحيدات العدوائية، وهي عدوى فيروسية شائعة.

 

أسباب أخرى لتضخم الكبد

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لتضخم الكبد ما يلي:

الاضطرابات الوراثية

داء ترسب الأصبغة الدموية (يتسبب في تراكم الحديد في الكبد).

مرض ويلسون (يتسبب في تراكم النحاس في الكبد).

مرض ألفا-1 المضاد للتربسين (يتسبب في تراكم بروتين متحور في الكبد).

مرض جوشر (يتسبب في تراكم الدهون في الكبد).

الداء النشواني النشواني ذو السلسلة الخفيفة (يتسبب في تراكم البروتين في الكبد).

تضخم الكبد، فيتو

مرض تخزين الجليكوجين (يتسبب في تراكم الجليكوجين في الكبد).

مرض نيمان بيك (يتسبب في تراكم الدهون في الكبد).

مرض الخلايا المنجلية (يؤدي إلى تراكم الحديد في الكبد).

آفات الكبد.

كيسات الكبد (أكياس مملوءة بالسوائل).

أورام الكبد الحميدة (الورم الوعائي أو الورم الحميد).

سرطان الكبد (الابتدائي أو النقيلي).

السرطانات الجهازية

سرطان الدم (سرطان في الدم).

سرطان الغدد الليمفاوية (سرطان في الجهاز اللمفاوي).

أمراض وتضيقات القناة الصفراوية

التهاب الأقنية الصفراوية الأولي.

الأقنية الصفراوية المصلب الابتدائي.

أسباب القلب والأوعية الدموية (اعتلال الكبد الاحتقاني)

فشل القلب الاحتقاني.

التهاب التامور.

متلازمة بود تشياري.

أعراض، لو ظهرت عليك يجب إجراء تحاليل مرض السكر

أعراض مرض التينيا الجلدي وعلاجها أثناء الحمل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تضخم الكبد أسباب تضخم الكبد أعراض تضخم الكبد مرض الكبد تضخم الطحال التهاب الكبد المرتبط بالكحول الاضطرابات الوراثية التهاب الكبد الفيروسي التهاب الكبد التهاب التامور الكبد الدهنى سرطان الكبد مرض الكبد الدهني

مواد متعلقة

علاج الزكام فى البيت، الراحة والمشروبات الدافئة

5 سلوكيات خاطئة امتنعي عنهم عند علاج السخونية عند الأطفال

أنواع وطرق علاج سرطان العظام

5 أنواع للطفح الجلدي وطرق علاج كل منها

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل الضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته (فيديو)

الكونفدرالية، الزمالك يواصل الانتصارات ويهزم ساجرادا بهدف نظيف

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

جيش الاحتلال يؤكد نبأ مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق

أوراق ضغط مصر وتركيا والسعودية ضد إسرائيل.. القاهرة تحذر تل أبيب من مواصلة العدوان على غزة.. والرياض تهدد بوقف التطبيع

شبورة وأمطار متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الغد

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر

تركيا توبخ أمريكا بسبب موقفها من وقف إطلاق النار في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

لقاح كورونا، هل يسبب العمى؟ محكمة ألمانية تجيب

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 9-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 9-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، كيف تتصدق كل يوم بدون أموال؟

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

مع استمرار الحرب الظالمة، أدعية لإخواننا المستضعفين في فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية