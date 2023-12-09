هل يدل تضخم الكبد على الإصابة بالأورام، وما أعراضه؟

تضخم الكبد هو أحد أعراض مرض أساسي ويكون منتفخًا بسبب الالتهاب (التهاب الكبد) أو الدهون أو السرطان، ويمكن أن يكون استجابة حادة للعدوى أو نتيجة لمرض الكبد المزمن المتقدم.

التهاب الكبد، فيتو

ما أعراض تضخم الكبد؟

من المحتمل أن يلاحظ المريض تضخم الكبد بنفسه في بعض الحالات الشديدة، قد يشعر بالانتفاخ أو الامتلاء في البطن، أو ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يوجد الكبد وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي، ومن المرجح أن يكتشف مقدم الرعاية الصحية ذلك أثناء الاختبار.

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إذا كان الكبد المتورم علامة على مرض الكبد، فقد يأتي مصحوبًا بأعراض أخرى ذات صلة، مثل:

تعب.

الغثيان أو قلة الشهية.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

البول ذو اللون الداكن والبراز ذو اللون الفاتح.

حكة في الجلد.

تضخم الطحال.

أسباب تضخم الكبد

يمكن أن يتورم الكبد أو يتضخم بسبب:

التهاب الكبد، استجابةً للعدوى أو التسمم.

الدهون، إذا كان الكبد يخزن الكثير منها (تنكس دهني).

الدم، إذا كانت الأوعية التي تمر عبر الكبد محتقنة أو مسدودة.

الأورام سواء كانت خبيثة أو حميدة.

ما هو السبب الأكثر شيوعا لتضخم الكبد؟

تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

التهاب الكبد المرتبط بالكحول، سواء كان مزمنًا أو حادًّا.

التهاب الكبد السام، غالبًا ما يكون نتيجة لجرعة زائدة من الدواء.

التهاب الكبد الفيروسي نتيجة الإصابة بالتهاب الكبد A أو B أو C.

مرض الكبد الدهني، بسبب الكحول أو متلازمة التمثيل الغذائي.

كثرة الوحيدات العدوائية، وهي عدوى فيروسية شائعة.

أسباب أخرى لتضخم الكبد

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لتضخم الكبد ما يلي:

الاضطرابات الوراثية

داء ترسب الأصبغة الدموية (يتسبب في تراكم الحديد في الكبد).

مرض ويلسون (يتسبب في تراكم النحاس في الكبد).

مرض ألفا-1 المضاد للتربسين (يتسبب في تراكم بروتين متحور في الكبد).

مرض جوشر (يتسبب في تراكم الدهون في الكبد).

الداء النشواني النشواني ذو السلسلة الخفيفة (يتسبب في تراكم البروتين في الكبد).

تضخم الكبد، فيتو

مرض تخزين الجليكوجين (يتسبب في تراكم الجليكوجين في الكبد).

مرض نيمان بيك (يتسبب في تراكم الدهون في الكبد).

مرض الخلايا المنجلية (يؤدي إلى تراكم الحديد في الكبد).

آفات الكبد.

كيسات الكبد (أكياس مملوءة بالسوائل).

أورام الكبد الحميدة (الورم الوعائي أو الورم الحميد).

سرطان الكبد (الابتدائي أو النقيلي).

السرطانات الجهازية

سرطان الدم (سرطان في الدم).

سرطان الغدد الليمفاوية (سرطان في الجهاز اللمفاوي).

أمراض وتضيقات القناة الصفراوية

التهاب الأقنية الصفراوية الأولي.

الأقنية الصفراوية المصلب الابتدائي.

أسباب القلب والأوعية الدموية (اعتلال الكبد الاحتقاني)

فشل القلب الاحتقاني.

التهاب التامور.

متلازمة بود تشياري.