أعراض مرض التينيا الجلدي وعلاجها أثناء الحمل

التينيا هي عدوى فطرية تسبب عدوى على شكل حلقة على الجلد، وقد تشبه حالات مثل الأكزيما والصدفية في بعض الأحيان السعفة، ولكن هناك اختلافات رئيسية في المظهر والعلاج.

التينيا، فيتو

عادةً ما تُستخدم التينيا خصيصًا لوصف سعفة الجسم أو سعفة فروة الرأس، ويُستخدم أحيانًا لوصف عدوى سعفة في أماكن أخرى، مثل سعفة الفخذ.

وتظهر التينيا في البداية على شكل بقع متغيرة اللون ومتقشرة في كثير من الأحيان على المناطق المصابة، وتظهر هذه البقع عادةً باللون الأحمر على البشرة الفاتحة أو باللون البني الرمادي على البشرة الداكنة.

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وتختلف الأعراض حسب مكان حدوث العدوى في حالة الإصابة بالجلد، قد تواجه ما يلي:

حكة

بقع مثيرة للحكة أو متقشرة تكون حمراء أو بنية أو رمادية أو مناطق مرتفعة من الجلد تسمى اللويحات

رقعة مستديرة ومسطحة من الجلد المسببة للحكة

بقع تؤدي إلى ظهور بثور

بقع تشبه حلقة ذات لون أعمق من الخارج

بقع ذات حواف محددة ومرفوعة

حلقات متداخلة

تساقط الشعر

الأعراض التينيا حسب النوع

يمكن أن تبدو التينيا مختلفة اعتمادًا على الجزء المصاب من الجسم، ويطلق الأطباء على السعفة أسماء مختلفة اعتمادًا على مكان ظهورها في الجسم.

تينيا الجسم: غالبًا ما تظهر السعفة الجسدية على شكل بقع ذات شكل دائري مميز على الجذع أو الأطراف.

تينيا فروة الرأس: غالبًا ما تبدأ سعفة الرأس على شكل قشور معزولة في فروة الرأس وتتطور إلى بقع صلعاء متقشرة ومثيرة للحكة، وهو الأكثر شيوعًا بين الأطفال، وقد ينكسر الشعر حول المنطقة المصابة أو يتساقط وقد تظهر بقع صلعاء.

تينيا اللحية: تؤثر السعفة الذقن على الخدين والذقن والجزء العلوي من الرقبة ويمكن أن تسبب بقع صلعاء، وقد يبدو هذا مثل حب الشباب أو التهاب الجريبات أو حالة جلدية أخرى ويعاني بعض الأشخاص من التعب أو تضخم الغدد الليمفاوية.

تينيا اليد: عادة ما تنتج سعفة اليد عن لمس منطقة أخرى مصابة، مثل الفخذ أو القدم، وقد تبدو عدوى اليد وكأنها جلد جاف جدًا مع وجود شقوق عميقة في راحة اليد إذا انتشرت العدوى، قد يرى المريض بقع على شكل حلقة على الجزء الخلفي من يدك.

تينيا القدم: سعفة الأرجل هي عدوى بالقوباء الحلقية تصيب الجلد حول الفخذ، والفخذين الداخليين، والأرداف وهو الأكثر شيوعًا بين الرجال والمراهقين ويبدأ عادةً كطفح جلدي أحمر أو بني أو رمادي مثير للحكة حيث تلتقي ساقك وجسمك.

وقد تشتد الحكة بعد ممارسة التمارين الرياضية وقد لا تتحسن بعد استخدام كريم مضاد للحكة مثل كريم الستيرويد. كريم الستيرويد يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم الطفح الجلدي الناتج عن حكة اللعب.

قدم الرياضي: تظهر بشكل متكرر عند الأشخاص الذين يمشون حفاة القدمين في الأماكن العامة حيث يمكن أن تنتشر العدوى، مثل غرف تبديل الملابس، والاستحمام، وحمامات السباحة.

ويبدأ هذا كجلد جاف متقشر بين أصابع القدمين وقد ينتشر إلى الكعب ويؤدي إلى أعراض مثل الحكة واللسع والحرق، بالإضافة إلى تقرحات أو تقشير الجلد، بالإضافة إلى رائحة كريهة.

تينيا الظفر: هذا نوع من عدوى السعفة الفطرية التي تصيب الأظافر ويؤثر على أظافر القدم أكثر من أظافر اليدين، حيث توفر الأحذية في كثير من الأحيان بيئة رطبة ودافئة تفضلها الفطريات.

وقد تصبح الأظافر المصابة أكثر سمكًا أو يتغير لونها، حتى أنها قد تبدأ في التشقق أو الارتفاع بعيدًا عن فراش الظفر.

التينيا، فيتو

علاج التينيا أثناء الحمل

إذا أصبت بالسعفة أثناء الحمل، فهناك أدوية موضعية مثل سيكلوبيروكس وكلوتريمازول وأوكسيكونازول.

ولا ينصح الأطباء عادةً بتناول الأدوية عن طريق الفم مثل الكيتوكونازول والميكونازول بسبب آثارها الجانبية المحتملة أثناء الحمل.

يجب التحدث مع الطبيب قبل استخدام أي أدوية إذا كانت السيدة ترضع رضاعة طبيعية.