فوائد اليوسفي، يحمى من سرطان الكبد والثدي ويقوى المناعة

فوائد اليوسفي، اليوسفى من فاكهة الشتاء الشهيرة التى تشبه البرتقال وله مذاق مميز وعشاق كثيرون لنكهته التى لا تقاوم.

وفوائد اليوسفي، عديدة لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي والالياف وهى عناصر غذائية مهمة لتقوية المناعة ومقاومة جميع الأمراض.

وقالت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اليوسفي من الفاكهة الشهيرة التى تنتشر فى فصل الشتاء واليوسفي من الحمضيات وله أكثر من اسم أشهرهم يوسف أفندى ويشبه البرتقال ولكنه اصغر حجما منه وقشرته أرق من البرتقال، وغنى بالماء والألياف وله عشاق كثيرون.

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القيمة الغذائية الموجودة في اليوسفي

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أن اليوسفى له نكهة قوية ومميز تختلف قليلا عن البرتقال، وله قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين أ ونسبة عالية من الألياف، كما أنه قليل السعرات الحرارية، وبالتالى تناوله مهم فى فصل الشتاء.

فوائد اليوسفي، فيتو

فوائد اليوسفي

وتابعت، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول اليوسفي باستمرار حفاظا على الصحة، ومن فوائد اليوسفي:-

بعدد من صحة الكبد ويساعد فى مقاومة فيروس سي ويمنع تطوره الذى يصل إلى سرطان الكبد

يساعد فى الوقاية من السرطان لإحتوائه على مضادات الأكسدة التى تقاوم الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

يساعد فى الوقاية من سرطان الثدى.

يقوى العظام والمفاصل لإحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم.

يعزز من صحة العضلات وبالتالى مهم للرياضيين لإحتوائه على البوتاسيوم.

يساعد فى تقوية المناعة لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يعمل فى علاج أنيميا فقر الدم لإحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذى يعزز من امتصاص الحديد بالجسم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يساعد في تنظيم مستويات السكر بالدم.

يخفض ضغط الدم المرتفع.

يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وبالتالي يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

ينظم عمل الجهاز الهضمى ويساعد فى علاج عسر الهضم ويقاوم الإمساك لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تنظف القولون وتهديء من اصطراباته.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لأنه غنى بالالياف التى تعزز الشعور بالشبع كما أنه قليل السعرات الحرارية ويحفز الجسم على حرق الدهون.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.