5 أطعمة تساعد في علاج آلام والتهابات المفاصل

التيبس والالتهاب والألم في المفاصل، مشكلة صحية تواجه الكثير من الأشخاص ويمكن علاجها بالأدوية ولكن الاستخدام طويل الأمد للعقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) يمكن أن يؤدي إلى تلف الجسم وخاصة الكبد والكليتين، ويمكن أن يكون لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أيضًا آثار جانبية على الجهاز الهضمي.

وكشفت دراسة طبية أن إضافة بعض الأطعمة والتوابل والمكملات الغذائية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نوعية حياتك ويقلل من الالتهاب وآلام المفاصل في الجسم

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تقول طبيبة التغذية اكسين سميث أن هناك أطعمة تؤثر على صحة المفاصل بحسب موقع Cleveland clinic

وتتطلب معظم آلام المفاصل مجموعة من أساليب العلاج المختلفة، بما في ذلك الأدوية والتمارين الرياضية والعلاج الطبيعي وتغييرات نمط الحياة الأخرى.

ما هو الالتهاب؟

الالتهاب هو ما يحدث عندما يصبح جهاز المناعة في جسمك مفرط النشاط. إذا جرحت نفسك، يستجيب جسمك بإرسال حشد من خلايا الدم البيضاء إلى الجرح للحماية من العدوى.

الأطعمة التي يجب تناولها تساعد في علاج آلام المفاصل:

هناك الكثير من الأطعمة التي لها خصائص مضادة للالتهابات أو مسكنة للألم.

سمكة.

الخضروات الصليبية.

كُركُم.

زبادي.

زنجبيل.

شاي أخضر.

1. السمك

الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

من الناحية المثالية، عليك أن تأكل الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 ومنخفضة في الزئبق

بعض الأسماك التي تستوفي هذه المعايير هي:

سمك السالمون.

سمك السلمون.

سمك مملح.

السمك الأبيض.

الخضروات الورقية

وصي سميث: "بالإضافة إلى الخضروات الأخرى، تأكد من الاستمتاع بمجموعة من الخضروات الورقية مثل البروكلي أو القرنبيط أو الكرنب

تعد الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والخضروات البرتقالية من مجموعات الخضروات المهمة الأخرى التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي

3. الكركم

الكركم - التوابل الصفراء الزاهية التي ستجدها في العديد من أطباق الكاري المفضلة وتم استخدامه لتهدئة المفاصل المؤلمة والمتورمة لآلاف السنين. يمكن أن ترجع القدرة على تخفيف الألم إلى الكركمين الموجود في الكركم. على الرغم من أن تناوله مع الفلفل الأسود والدهون الصحية مثل زيت الزيتون وفي طبق ساخن يمكن أن يحسن الامتصاص.

التهاب المفاصل

4. الزبادي

تعتبر الأمعاء الصحية ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بإدارة الالتهاب، وفقا لسميث، فإن تناول الأطعمة المخمرة بانتظام – مثل الزبادي يوفر البكتيريا التي تساعد على خلق ميكروبيوم صحي في الأمعاء

5. الزنجبيل

الزنجبيل يستخدم لتهدئة اضطراب المعدة

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة ويقلل من الإنزيمات الالتهابية ويرجع ذلك جزئيًا إلى مركب موجود في الزنجبيل يسمى جينجيرول

أظهرت التجارب السريرية أن الزنجبيل مفيد في التعامل مع مجموعة واسعة من الحالات الالتهابية، من هشاشة العظام إلى الذئبة.

الشاي الأخضر هو أحد المشروبات الأكثر شعبية في العالم، إنها أيضًا قوة غذائية، فهو غني بمركبات البوليفينول التي تساعد على تقليل الإلتهاب في جميع المجالات، وليس فقط في المفاصل.

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