أعراض الكبد الدهني وأسباب الإصابة به

تعني الإصابة بمرض الكبد الدهني (CLD) وجود دهون زائدة في الكبد، كما يتسبب شرب الكحول في جعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأحد أنواع من أمراض الكبد الدهنية.

الكبد الدهني, فيتو

أنواع أمراض الكبد الدهنية

هناك نوعان رئيسيان من مرض الكبد الدهني:

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)

مرض الكبد الدهني غير الكحولي يعد أكثر الأنواع شيوعًا على مستوى العالم، ويؤثر على 1 من كل 3 أشخاص بالغين، ولا يعرف الباحثون السبب خلف ذلك بالتحديد، لكن السمنة ومرض السكري يزيدان من خطر الإصابة به، وينقسم إلى نوعان:

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الكبد الدهني البسيط: هذا يعني أن المريض لديه دهونًا في الكبد، ولكن قد لا يكون مصابا بأي التهاب في الكبد أو تلف في خلايا الكبد وعادةً لا يتفاقم الأمر ولا يسبب مشاكل في الكبد، ويعاني معظم الأشخاص المصابين بـ NAFLD من الكبد الدهني البسيط.

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH): هذا أكثر خطورة بكثير من الكبد الدهني البسيط، ويعني أن المريض لديه التهابًا في الكبد، ويمكن أن يسبب الالتهاب وتلف خلايا الكبد الذي يحدث مع التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) مشاكل خطيرة مثل تليف الكبد، وهي أنواع من تندب الكبد، وسرطان الكبد، وهذه المشاكل يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد وتتطلب عملية زرع كبد، حوالي 20% من الأشخاص المصابين بالكبد الدهني لديهم التهاب كبد دهني غير كحولي، طبقًا لموقع "webmd" الطبي.

مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول (ALD)

الكبد الدهني الكحولي هو النوع أقل شيوعًا، وينتج عن شرب الكحول لهذا السبب، عادة ما تتحسن الأمور عندما يتوقف المريض عن شرب الكحول، وإذا واصل الشرب، يمكن أن يسبب ALD مشاكل خطيرة وتشمل هذه:

تضخم الكبد، لا يسبب ذلك أعراضًا دائمًا، ولكن قد تشعر بألم أو عدم راحة في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

التهاب الكبد الكحولي، هذا هو تورم في الكبد يمكن أن يسبب الحمى والغثيان والقيء وألم البطن واليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

تليف الكبد الكحولي، هذا هو تراكم الأنسجة الندبية في الكبد، ويمكن أن يسبب نفس أعراض التهاب الكبد الكحولي، بالإضافة إلى:

تراكم كميات كبيرة من السوائل في البطن (يطلق عليه الأطباء اسم الاستسقاء)

ارتفاع ضغط الدم في الكبد

نزيف في الجسم

الارتباك والتغيرات في السلوك

تضخم الطحال.

فشل الكبد، والذي يمكن أن يكون مميتًا

أعراض مرض الكبد الدهني

مع الكبد الدهني الكحولي او غير الكحولي عادةً لا توجد أعراض، وقد تظهر لدى بعض الأشخاص علامات مثل التعب أو الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن حيث يوجد الكبد.

وإذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد الدهني أو تليف الكبد، فقد يكون لديك أعراض مثل:

بطن منتفخة

تضخم الأوعية الدموية تحت الجلد

ثدي أكبر من الطبيعي عند الرجال

ظهور الجلد والعينين باللون الأصفر بسبب حالة تسمى اليرقان

الغثيان، أو فقدان الوزن، أو فقدان الشهية

التعب أو الارتباك العقلي

عوامل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

بالنسبة للكبد الدهني الكحولي، السبب هو تناول الكثير من الكحول، وقد تكون أكثر عرضة للإصابة به إذا كنت تشرب الكثير

تعاني من السمنة

تعانون من سوء التغذية

مصابًا بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن، وخاصة التهاب الكبد C

ذكر

أكبر سنًا - كلما كبرت، زادت احتمالية الإصابة بالكبد الدهني الكحولي

السبب وراء إصابة بعض الأشخاص المصابين بالكبد الدهني غير الكحولي بالكبد الدهني البسيط بينما يصاب آخرون بالتهاب الكبد الدهني غير معروف، فقد تكدن الجينات السبب، ويكون NAFLD أو NASH أكثر احتمالًا إذا:

كنت تعاني من السمنة أو تعاني من زيادة الوزن

لا يستجيب جسمك للأنسولين كما ينبغي (يُسمى ذلك مقاومة الأنسولين) أو إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني

لديك مستويات عالية من الدهون الثلاثية أو الكوليسترول "الضار" (LDL)، أو مستويات منخفضة من الكوليسترول "الجيد" (HDL)

كبار السن.

مصابًا بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات

تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم

تعاني من قصور الغدة الدرقية

لديك غدة نخامية غير نشطة

تعاني من سوء التغذية

فقدت الوزن بسرعة

تعرضت لبعض السموم والمواد الكيميائية

الكبد الدهني, فيتو

تعاني من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مزيج من الحالات التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، وفي حالة المتلازمة الأيضية، قد تكون مصابًا بأي من الحالات الثلاثة التالية:

حجم الخصر كبير

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية أو الكوليسترول الضار

مستويات منخفضة من الكولسترول HDL (الجيد).

ضغط دم مرتفع

ارتفاع نسبة السكر في الدم

هناك أيضًا بعض الأسباب الأقل شيوعًا التي قد تجعلك تصاب بـ NAFLD أو NASH. يشملوا:

الحالات الطبية التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم للدهون أو تخزينها

التهاب الكبد C أو غيرها من الالتهابات

فقدان الوزن بسرعة

تناول بعض الأدوية مثل الجلايكورتيكويدات والميثوتريكسات (روماتريكس وتريكسال) والإستروجين الاصطناعي وتاموكسيفين (نولفاديكس وسولتاموكس) وغيرها.