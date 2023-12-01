هل يهدد انفجار المرارة الحياة، وما هي مضاعفاته وأعراضه؟

المرارة هي عضو صغير يقع بالقرب من الكبد، ويقوم بتخزين الصفراء وهو السائل الذي يتم إنتاجه في الكبد، وتطلق المرارة الصفراء في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في تكسير الدهون.

وانفجار المرارة هو حالة طبية يتسرب فيها جدار المرارة أو ينفجر، وعادة ما تحدث التمزقات بسبب التهاب المرارة ويمكن أن يحدث هذا الالتهاب بسبب حصوات المرارة، والتي يمكن أن تلتصق داخل المرارة وتسبب العدوى أيضًا التهابًا قد يؤدي إلى التمزق وفي حالات نادرة، يمكن أن تؤدي الإصابة إلى تمزق.

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انفجار المرارة، فيتو

إذا انفجرت المرارة، فقد يشعر المريض بألم مفاجئ وحاد في البطن، وقد يكون الألم قصير الأمد بعد التمزق ولكن غالبًا ما يعود الألم عندما ينمو موقع التمزق الذي يحتوي على محتوى متسرب أو يصبح ملتهبًا أو مصابًا بالعدوى، ويمكن أن تسبب المرارة الممزقة غير المعالجة متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية (SIRS) داخل الجسم، وإذا كانت هناك عدوى كامنة مع SIRS، وتسمى أيضًا الإنتان، فقد يكون هذا النوع من العدوى مهددًا للحياة وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

أسباب انفجار المرارة

عادة ما تحدث التمزقات بسبب التهاب المرارة أو إصابة حادة.

وتشمل أسباب التهاب المرارة المؤدي إلى تمزقها او انفجارها ما يلي:

حصوات المرارة، وهي السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب

داء الإسكارس، والذي تسببه الديدان الطفيلية ويمكن أن يؤدي إلى مرض الصفراوي

الالتهابات البكتيرية، مثل تلك التي تسببها الإشريكية القولونية أو الكليبسيلا أو العقدية البرازية

الحمأة الصفراوية، وهي عبارة عن خليط من المادة الصفراوية والجسيمات التي يمكن أن تسد المرارة

تشمل أسباب الإصابة الحادة التي يمكن أن تمزق المرارة ما يلي:

حوادث السيارات

سقوط الشخص مع تأثير على البطن

الضربات المباشرة من الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، مثل كرة القدم أو المصارعة.

أعراض انفجار المرارة

لا ينبغي تجاهل أعراض تمزق المرارة، فمن المهم طلب العناية الطبية الفورية إذا شعر المريض بأي أعراض لانفجار المرارة، وقد تشمل هذه الأعراض:

استفراغ وغثيان

ألم حاد في الربع العلوي الأيمن من بطنك

اليرقان، وهو اصفرار الجلد والعينين

حمى

علاج انفجار المرارة

إزالة المرارة

قد يوصي الطبيب بأفضل مسار للعلاج بعد تشخيص الحالة، وعادةً ما يتبع التشخيص علاجًا سريعًا، لذلك يرغب الطبيب عادةً في إزالة المرارة قبل أن تتمزق حيث توجد احتمال أكبر لحدوث مضاعفات إذا تمت إزالة المرارة بعد تمزقها.

انفجار المرارة، فيتو

يمكن إزالة المرارة عن طريق الجراحة بالمنظار، وهذه عملية جراحية بسيطة يتم فيها استخدام شقوق صغيرة وأدوات متخصصة لإزالة المرارة، وتنطوي هذه التقنية على مخاطر أقل لحدوث مضاعفات وتتطلب عادةً إقامة أقصر في المستشفى، ويعد استئصال المرارة الجزئي خيارًا إذا كنت تعاني من التهاب كبير أو أنسجة هشة للغاية مما يجعل إزالة المرارة بالكامل أمرًا صعبًا.

العلاج بعد الجراحة

من المحتمل أن يحتاج المريض إلى العلاج بعد الجراحة، وقد يشمل ذلك المضادات الحيوية لإزالة العدوى البكتيرية والإقامة في المستشفى لمراقبة الحالة، وقد يكون من الضروري أيضًا اتباع نظام غذائي مؤقت قليل الدهون، ويواجه صعوبات قصيرة المدى في عملية هضم الدهون وامتصاصها بعد إزالة المرارة.

قد يتلقى المريض أيضًا تعليمات للعناية بالشق الجراحي في المنزل، وقد يصف الطبيب أدوية لعلاج الألم.

مضاعفات انفجار المرارة

ينبغي أن ينظر إلى انفجار المرارة بمحمل الجد، فليس من المفترض أن يتم إطلاق الصفراء في تجويف البطن ويعد الإنتان أحد أكثر المضاعفات القاتلة لتمزق المرارة المصحوب بالعدوى في هذه الحالة، قد يتعرض الجسم لصدمة أو قد تتوقف الأعضاء عن العمل إذا لم يحصل المريض على العلاج بسرعة، ويكون خطر الإصابة بهذا النوع من المضاعفات أعلى إذا كان جهاز مناعة أضعف.

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