الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين المقاولون العرب والداخلية في الشوط الأول

المقاولون العرب،
المقاولون العرب، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره الداخلية بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وسيطر المقاولون العرب على الكرة طوال الشوط الأول بينما اتجه فريق الداخلية للدفاع واللعب على الهجمات المرتدة قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل المقاولون أمام الداخلية 

 وكان الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

عامر عامر في حراسة المرمى لؤي وائل وفاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا ومحمد شوقي وأحمد الشيمي وأحمد علاء وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب وعبدالرحمن خالد جبنة وأمادو أنياص.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأمير عابد وعماد الدين بوبكر وأحمد فوزي ومحمد سالم ومحمد هاني تريكا والحبيب أحمد وزياد فرج ومهند محمد.

تشكيل الداخلية أمام المقاولون العرب

 وكان هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، قد أعلن تشكيل فريقه امام المقاولون العرب على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: 
حراسة المرمى: محمود الزنقلي 
خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير 
خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز 
خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

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القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب ضد الداخلية

 تذاع  مباراة المقاولون العرب والداخلية، علي شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، حيث تمتلك أون تايم سبورتس، حقوق بث مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل المقاولون مباراة الداخلية اليوم تحت شعار تحقيق الفوز الأول له بالدوري هذا الموسم، كما يسعي الداخلية لحصد نقاط المباراة للابتعاد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.

وكان المقاولون العرب تعادل مع فاركو فى الجولة السابعة من الدوري بهدف لكل فريق، بينما تعادل الداخلية سلبيا مع بلدية المحلة ضمن الجولة ذاتها.

ترتيب المقاولون والداخلية في الدوري المصري

ويحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا آخر


بينما يحتل فريق الداخلية  المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

حكام مباراة المقاولون والداخلية

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسندت مباراة المقاولون والداخلية إلى الحكم عاطف حسين، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدوري.

ويعاون عاطف حسين كل من أسامة السيد ومحمد عاطف الزناري ومحمود رشدي، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعمرو عابدين.

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- سموحة 12 نقطة
9- المصري البورسعيدي 12 نقطة
10- الزمالك 11  نقطة 
11- الجونة 10  نقاط
12- إنبي 10  نقاط
13- بلدية المحلة 9  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15- فاركو 5  نقاط
16- الداخلية 5  نقاط
17- المقاولون العرب 3  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط
 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري 


وعلى صعيد آخر قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

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