بعثة تجارية روسية تضم 25 من كبرى الشركات الغذائية تشارك بمعرض فوود افريكا

فى ا٦طار تنظيم فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجارى، تشارك دولة روسيا الاتحادية بجناح وطنى يضم اكثر من 25 شركة فى مختلف القطاعات الغذائية من لحوم ومجمدات وحلويات ومصنعات الخضر.

وتعد هذه المشاركة الثالثة على التوالى للجانب الروسى فى فعاليات المعرض، كما أنها تأتى تتويجًا للعلاقات المصرية الروسية المتميزة التى تربط بين البلدين فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

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وتأتى البعثة التجارية الروسية ضمن بعثة المشترين المشاركين فى فعاليات المعرض وذلك بتنسيق وتعاون مع جهاز التمثيل التجارى والمكتب التجارى المصرى بروسيا حيث تضم البعثة أهم المستوردين وسلاسل السوبر الماركت الروسية،كما أنه سيتم خلال ايام المعرض تنظيم لقاءات عمل ثنائية للشركات الروسية مع العارضين بالمعرض، خاصة وان المعرض أصبح يمثل نقطة إلتقاء لجميع العاملين بقطاع الصناعات الغذائية على المستويين المصرى والاقليمي سنويًا ويستقطب المشترين الدوليين من الدول العربية وقارة أفريقيا.

السوق الروسى من اهم الاسواق المستوردة للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية

ويعد السوق الروسى من اهم الاسواق المستوردة للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية وأهمها الموالح، البطاطس، الرمان، مجمدات،منتجات الاجبان، النباتات الطبية والعطرية، وقد بلغت الصادرات المصرية للاسواق الروسية من الحاصلات الزراعية بالموسم التصيرى (2022 – 2023 )اكثر من 688 الف طن بقيمة تتعدى الـ 420 مليون دولار،كما انه فيما يتعلق بصادرات المصنعات الغذائية فقد بلغت خلال الفترة من يناير الى مايو 2023 اكثر من 35 مليون دولار تتصدرها الفراولة المجمدة ثم الخضروات المجمدة ثم الجبن الابيض وزيتون مخلل وغيرها.

وقالت داليا قابيل المدير التنفيذى لـ كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات،المنظمة لمعرض فوود افريكا انه سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم جلسة نقاشية بالتعاون مع جمعية تجارة التجزئة الروسية لعرض اهم الفرص التصديرية للسوق الروسى وديناميكيات السوق واتجاهات المستهلك واحتياجات المصانع، وكذا شهادات الجودة المطلوبة، واللوجيستيات والعقود التجارية وغيرها من الموضوعات التى تدعم تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية وبما ينعكس ايجابًا على معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

جدير بالذكر ان المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك برعاية كريمة من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى 900 شركة تمثل 32 دولة.