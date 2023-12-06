الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7%  عند مستوى 25303 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51%  عند مستوى 30353 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74%  عند مستوى 10777 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9%  عند مستوى 5474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7928 نقطة. 

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تداولات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة. 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

 وتباين أداء  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الأول الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.666 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66%  عند مستوى 24532 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 29532 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61%  عند مستوى 10467 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 5304 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 7686 نقطة.

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