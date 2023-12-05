عبد السند يمامة: نسعى لإنقاذ مصر من خلال برنامج انتخابي أساسه النهوض بالتعليم

الانتخابات الرئاسية ، قال الدكتور عبدالسند يمامة، المُرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنَّ المظهر الحضاري والإقبال الكبير من المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الجاري، يدعو للفخر وجاء نتيجة الجهود والحث على المشاركة، وعكس مدى انتمائهم لوطنهم الأم.



وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، والمُذاع على فضائية “cbc"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن المرحلة الحالية تتمحور حول الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل، ويعد مركز الثقل في العملية الانتخابية ويحدد نتيجته، وشعاري في هذه المرحلة: «إنقاذ مصر وسبق أن قُلت.. الإنقاذ محله شخص حي، ولا تزال هناك الفرصة ونسعى لذلك من خلال برنامجنا الانتخابي».

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البرنامج الانتخابي



وأوضح المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة: “الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، الإصلاح التشريعي وإصلاح منظومة التعليم، وكذلك ملف الصحة، والشباب، والعدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي”.



واستطرد: «إصلاح منظومة التعليم هي الأكثر أهمية بمراحلها قبل الجامعية والجامعية، وكذلك مرحلة البحث العلمي والتكنولوجيا، ومستوى التعليم تقيس به الأمم ترتيبها بين الدول، فالفرق بين أمريكا وغرب أوروبا وباقي الدول هو التعليم».