الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

بعد انتهاء الانتخابات، كيف يحدد الدستور راتب رئيس الجمهورية؟

ضوابط تحديد راتب
ضوابط تحديد راتب رئيس الجمهورية

أيام تفصلنا عن تسمية رئيس الجمهورية القادم لمصر، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل اعتبارا من يوم الأحد المقبل والتي تستغرق ٣ أيام.

ضوابط تحديد راتب رئيس الجمهورية 

ويضع الدستور الضوابط الكاملة لتحديد راتب رئيس الجمهورية، بعد تقديم إقرار الذمة المالية.

 

إلزام رئيس الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية 

ونظمت المادة 145 من الدستور هذا الأمر، حيث تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًّا، أو ماليًّا، أو صناعيًّا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. 

Advertisements

نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية 

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. 

 

حظر منح رئيس الجمهورية نفسه أوسمة أو نياشين 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. 

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد،  أخبار المحافظات،  أخبار السياسة، أخبار الحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الجمهورية الانتخابات الرئاسية الانتخابات راتب رئيس الجمهورية الذمة المالية

مواد متعلقة

اتحاد عمال مصر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

السبت المقبل، حملة فريد زهران تبدأ متابعة الانتخابات الرئاسية فى الداخل

غرفة عمليات مكثفة لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية بالنيابة الإدارية

قبل أيام من الانتخابات، خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، وطريقة الاستعلام عن المقر الانتخابي، انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج

الأكثر قراءة

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وسيراميكا وطلائع الجيش

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

استقرار مؤشر الدولار الأمريكى عالميا، والسعر فى السوق السوداء يباغت الجميع

أخبار الحوادث اليوم، سقوط شبكة فساد بوزارة التموين.. حبس كروان مشاكل .. تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

محمد صلاح يحقق رقمًا استثنائيا في الدوريات الخمسة الكبري

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

بدلة إزالة الألغام EMDS240 أحدث منتجات "الوطنية للتنمية الصناعية" بمعرض إيدكس 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته

هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة، عالم أزهري يجيب

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية