بعد انتهاء الانتخابات، كيف يحدد الدستور راتب رئيس الجمهورية؟

أيام تفصلنا عن تسمية رئيس الجمهورية القادم لمصر، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل اعتبارا من يوم الأحد المقبل والتي تستغرق ٣ أيام.

ضوابط تحديد راتب رئيس الجمهورية

ويضع الدستور الضوابط الكاملة لتحديد راتب رئيس الجمهورية، بعد تقديم إقرار الذمة المالية.

إلزام رئيس الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية

ونظمت المادة 145 من الدستور هذا الأمر، حيث تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًّا، أو ماليًّا، أو صناعيًّا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها.

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نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

حظر منح رئيس الجمهورية نفسه أوسمة أو نياشين

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.

وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

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