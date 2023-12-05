حملة السيسي: الأصعب في المسار الاقتصادي انتهى والقادم جني الثمار

الانتخابات الرئاسية، أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، أن الإصلاح الاقتصادي مستمر وأن تباطؤ عمليات بيع الشركات يرجع للظروف وليس لغياب الجدية.



وعن زيادة الأسعار قال خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "أون إى": "المرتبات زادت والدولة لم وسعت برامج الحماية الإجتماعية، ورؤية مرشحنا تقوم على توطين الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات وخفض الاعتماد على آليات الدين".

Advertisements



واضاف: "المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار، وأن الجزء الأصعب فى المسار الاقتصادي مر وانتهى".

رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية

وأوضح: "مرشحنا لديه رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية لمصر خلال الـ 6 سنوات المقبلة، وحياتنا ستتحسن عندما نعمل أكثر وننتج أكثر، والدولة مهيأة لانطلاقة اقتصادية كبيرة الفترة المقبلة، وعندنا تفاؤل بالمستقبل"، مؤكدا: "نسعى لترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الأحزاب السياسية فى السنوات المقبلة".



وتابع: "مرشحنا يختصر أوقات التنفيذ فى كل شيء، وعمل على مواجهة التضخم وتمكين المرأة اقتصاديا وتطوير التعليم وزيادة رقعة العمران فى السنوات المقبلة".



وعن ما يشغل بال المصريين حاليا، أكد: "نزلنا الشارع وسألنا المواطنين وعلمنا بأن ما يشغل المصريين هو أحداث غزة والأزمة الاقتصادية".



وعن تعيين نائب للرئيس، أوضح المستشار محمود فوزي: “الدستور أجاز تعيين الرئيس نائب ولكنه لم يلزمه بذلك”، موضحا أن عبد الفتاح السيسي هو مرشح لكل المصريين وهو عابر لكل الأحزاب السياسية.

