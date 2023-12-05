إيهاب الكومي يرد على ميدو: اقتطع كلامي ومسألنيش

اتحاد الكرة، كشف الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تفاصيل تصريحات الكابتن أحمد حسام ميدو، قائلا: طلع اتكلم عني من مبدأ ولا تقربوا الصلاة وساب باقي الآية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه فوجئ صباح اليوم بتصريح للكابتن ميدو وبعدها أرسل رسالة فسر له كل شيء، لأنه أخذ جزء من كلامه.

وقال إنه تحدث في إحدى الحلقات عن تدخل فيتوريا للتفاوض بين الزمالك ولشبونة لتقسيط عقوبة شيكابالا، موضحا أن هناك بعض الصحف تناولت الخبر قبل أن يتحدث عنه، مؤكدا أنه عاد واعتذر عندما تأكد من عدم دقة الخبر.

وقال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إنه معنى بشؤون الأندية المصرية ويكون مخطئا لو تقاعس عن حل مشكلة تخص أحد الأندية المصرية.

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وأكد الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه يعمل في الإعلام منذ 23 عاما، ومتحدث رسمي باسم الجبلاية، ولم يقول أي معلومة تخص اتحاد الكرة ولم يخرج أي سر عن الاتحاد في برامجه أو يبلغه لأي صحفي في مصر.



واختتم: لازم نخاف على بعض أكثر من كده، كان نفسي الكابتن ميدو يسأل قبل ما يقول الكلام ده، مضيفا: تواصلت مع الزملاء في المنتخب ولا يوجد أي مشكلة مع فيتوريا.

وصرح الإعلامي أحمد حسام ميدو أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يمر بحالة شديدة من الغضب تجاه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة المحور، أن سبب غضب روي فيتوريا غاضب هو التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس الجبلاية إيهاب الكومي، خلال البرنامج الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية بأن فيتوريا يتوسط لدى مسئولي نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل تقسيط مستحقاته المتأخرة طرف الزمالك في صفقة شيكابالا.

أضاف ميدو، أن فيتوريا هيتجنن بسبب إفشاء إيهاب الكومي محاولات الخواجة مع مسؤولي سبورتنج لشبونة لحل الأزمة من أجل فتح القيد لصالح الزمالك، خاصة أن المدير الفني يتدخل بشكل ودي خدمة لنادي الزمالك.

ميدو يهاجم جمال علام

وهاجم ميدو جمال علام رئيس اتحاد الكرة وحمله مسئولية السقطة التي وقع فيها إيهاب الكومي، والتي تسببت في إغضاب الخواجة، خاصة أنه لا يملك الشخصية القيادية التي تمكنه من السيطرة على زملائه أعضاء اتحاد الكرة وتمنعهم من تصدير المشاكل والأزمات للمجلس.

وأختتم ميدو بأنه على يقين بأن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في مجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب الأخطاء الكبيرة التي إرتكبها منذ توليه المسئولية، مشددا على أن جمال علام لا يصلح لقيادة مجلس إدارة اتحاد الكرة.

جمال محمد علي

من جهة أخرى، علق الدكتور جمال محمد علي عضو اتحاد الكرة السابق، على اقترابه من تولي منصب المدير الفني للجبلاية.

وقال جمال محمد علي في تصريحات خاصة: “لم يتحدث معي أي عضو من اتحاد الكرة بشأن الأمر فأنا اسمع الموضوع عبر الإعلام فقط”.

وتابع: أنا لم أتطرق في الحديث مع أعضاء المجلس عن الأمر رغم اتصالاتي المتواصلة معهم بحكم الإشراف على رخصة المدربين بالاتحاد.

وأضاف جمال محمد علي: في حالة عرض علي المنصب بشكل رسمي فلن أمانع لأنه تولي منصب المدير الفني للاتحاد عمل أكاديمي وعبارة عن وضع خطط للاتحاد وهو ما أفعله حاليًا.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا خلال أيام لحسم اسم المدير الفني الجديد للجبلاية، خاصة بعد إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نظيره المصري منذ أيام قليلة بضرورة تعيين مدير فني لاتحاد الكرة قبل شهر يناير المقبل وفقا للوائح الفيفا الجديدة للاتحادات الكروية التابعة لها حول العالم.

ويفاضل اتحاد الكرة بين عدة أسماء لهذا المنصب من بينهم هاني رمزي رئيس لجنة الإسكوتينج، والدكتور جمال محمد على والدكتور محمود سعد.

وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن هوية المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة المصري.

وأكد عامر حسين في تصريحات تليفزيونية، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيفتح في اجتماعه المقبل، ملف اختيار المدير الفني للاتحاد، إعمالا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي تفرض ضرورة مدير فني للاتحادات الأهلية أو مدير تطوير.

أقرب المرشحين لمنصب مدير فني اتحاد الكرة

أضاف عامر حسين، أن الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين الحالي باتحاد الكرة، يعد أقوى المرشحين لمنصب المدير الفني للجبلاية، مشيرا إلى أن الرجل بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية في ملف رخص المدربين، كما أنه رجل أكاديمي متخصص في علوم كرة القدم، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن الكرة المصرية ولديه خطط طموحة جدا لتطوير الكرة المصرية.

كأس العالم للشباب 2025

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية حصل على موافقة وزير الشباب والرياضة، من أجل التقدم بطلب للفيفا من أجل تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بالعام 2025.

أضاف عامر حسين أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تحمس جدا للفكرة ووافق عليها على الفور، وبدء بالفعل التنسيق مع اتحاد الكرة وأجهزة الدولة من أجل الظفر باستضافة الحدث الكبير.

وتابع عامر حسين، أن مصر حاليًّا في أشد الحاجة لاستضافة مثل هذا الحدث الكبير، لتسويق منشأتها الرياضية الجديدة، لاسيما بعد الطفرة الإنشائية التي شهدتها القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وغيرها من المنشآت الرياضية الجديدة في كل ربوع الوطن، والتي تؤهل مصر لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية.

إستعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا

ومن ناحية أخرى، قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق سيخوض مباراة ودية واحدة خلال معسكره الأخير، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار.

وأشار حازم إمام في تصريحات إذاعية، إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، كان يرغب في خوض مباراتين وديتين خلال معسكر أمم أفريقيا المقرر انطلاقه يوم 3 يناير بالقاهرة، إلا أن الخواجة تخوف من إصابة اللاعبين بالإجهاد حال خوض مباراتين وديتين جعله يكتفي بمباراة واحدة، خاصة أن الفراعنة سيخوض مباراته الأولى أمام موزمبيق يوم 14 يناير في افتتاح مشواره ببطولة أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

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