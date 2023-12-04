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رياضة

الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

اتحاد الكرة، يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة، اجتماعًا خلال أيام لحسم اسم المدير الفني الجديد للجبلاية، خاصه بعد اخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نظيره المصري منذ أيام قليلة بضرورة تعيين مدير فني لاتحاد الكرة قبل شهر يناير المقبل وفقا للوائح الفيفا الجديدة للاتحادات الكروية التابعة لها حول العالم.

ويفاضل اتحاد الكرة بين عدة أسماء لهذا المنصب من بينهم هاني رمزي رئيس لجنة الإسكوتينج، والدكتور جمال محمد على والدكتور محمود سعد.

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وكشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن هوية المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة المصري.


وأكد عامر حسين في تصريحات تليفزيونية، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيفتح في اجتماعه المقبل، ملف إختيار المدير الفني للإتحاد، إعمالا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي تفرض ضرورة مدير فني للاتحادات الأهلية أو مدير تطوير.

 

أقرب المرشحين لمنصب مدير فني اتحاد الكرة

أضاف عامر حسين، أن الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين الحالي باتحاد الكرة، يعد أقوى المرشحين لمنصب المدير الفني للجبلاية، مشيرا إلى أن الرجل بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية في ملف رخص المدربين، كما أنه رجل أكاديمي متخصص في علوم كرة القدم، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن الكرة المصرية ولديه خطط طموحة جدا لتطوير الكرة المصرية.

كأس العالم للشباب 2025

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية حصل على موافقة وزير الشباب والرياضة، من أجل التقدم بطلب للفيفا من أجل تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بالعام 2025.

عامر حسين عضو اتحاد الكرة، فيتو

أضاف عامر حسين أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تحمس جدا للفكرة ووافق عليها على الفور، وبدء بالفعل التنسيق مع اتحاد الكرة وأجهزة الدولة من أجل الظفر باستضافة الحدث الكبير.

وتابع عامر حسين، أن مصر حاليا في أشد الحاجة لاستضافة مثل هذا الحدث الكبير، لتسويق منشأتها الرياضية الجديدة، لاسيما بعد الطفرة الإنشائية التي شهدتها القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وغيرها من المنشآت الرياضية الجديدة في كل ربوع الوطن، والتي تؤهل مصر لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية.

 

إستعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا

ومن ناحية أخرى قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق سيخوض مباراة ودية واحدة خلال معسكره الأخير، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار.

 

أشار حازم إمام في تصريحات إذاعية، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، كان يرغب في خوض مباراتين وديتين خلال معسكر أمم أفريقيا المقرر انطلاقه يوم 3 يناير بالقاهرة، إلا أن الخواجة تخوف من إصابة اللاعبين بالإجهاد حال خوض مباراتين وديتين جعله يكتفي بمباراة واحدة، خاصة أن الفراعنة سيخوض مباراته الأولى أمام موزمبيق يوم 14 يناير في افتتاح مشواره ببطولة أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

 

وأغلق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، صفحة التصفيات المؤهلة للمونديال، وسيبدأ خلال الأيام القادمة فتح صفحة جديدة وهي التحضير لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

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اتحاد الكرة إتحاد الكرة المصرى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الدكتور محمود سعد الدكتور جمال محمد على عامر حسين

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