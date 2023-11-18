أول تحرك من الجبلاية بعد عزوف الجماهير عن مباريات منتخب مصر

اتحاد الكرة، كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، سبب عدم استضافة إستاد الإسكندرية مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال عامر حسين عبر أون تايم سبورتس 1: حضر 15 ألف مشجع لمؤازرة منتخب من أصل 72 ألف مقعد في إستاد القاهرة.

وأضاف: محمود الجوهري مدرب منتخب مصر السابق كان يخوض بعض المباريات في إستاد الإسكندرية الذي كان يتسع لـ 16 ألف مشجع حينها، والآن أصبح يتسع الملعب لـ 12 ألف مشجع، وإذا أقمنا مباراة جيبوتي في الإسكندرية لم نكن سنشاهد نصف عدد المشجعين في الملعب بسبب السعة الاستيعابية.

وتابع: الجوهري طالب بإنشاء رابطة مشجعي منتخب مصر، وتشجيع منتخب مصر لا يكون بنفس القوة مثلما يحدث مع الأندية.



وأكمل: لا بد أن يكون هناك تنسيق، والإعلام له دور كبير في موضوع مؤازرة المنتخبات، وسننسق مع الأمن وشركة تذكرتي لكي تكون كل الأمور سهلة حتى لا نعود خطوات للخلف".

وأردف: لدينا مباريات مهمة كبيرة من أجل الصعود لكأس العالم ونريد أن تلتف الجماهير حول المنتخب ونأمل أن يكون هناك دراسة دقيقة وأن تنتهي قبل المباراة المقبلة خاصة أن لدينا وقت قبل الأجندة الدولية في مارس المقبل، ولدينا الوقت الكافي للتنسيق من أجل المنتخبات".

وأتم: لدينا مباراة صعبة جدا يوم الأحد المقبل، ولدينا فرصة أن نرتاح مبكرًا في حال حققنا الفوز ونأمل أن يلتف الجميع حولنا دون التفات لما حدث أمس لأن المباراة مهمة وستكون خطوة كبيرة في ظل تعادل باقي المنتخبات.

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، آخر تطورات أزمة ثلاثي منتخب مصر، الذين قرر البرتغالي روي فيتوريا استبعادهم من معسكر منتخب مصر، عقب مباراة الفريق أمام جيبوتي مساء الخميس، وحرمانهم من رحلة الفريق إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد المصدر، أن الساعات الماضية شهدت استماع حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على منتخب مصر لعدد من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي من الطاقم المعاون للبرتغالي روي فيتوريا، للوقوف على الأسباب التي دفعت المدير الفني لإصدار فرمان باستبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من معسكر الفراعنة عقب انتهاء مباراة مصر وجيبوتي مساء الخميس الماضي.

Advertisements

فتح تحقيق في أزمة الثلاثي

أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن حازم إمام حصل على معلومات تؤكد ارتكاب الثلاثي مخالفات انضباطية بينها عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وأن فيتوريا اتخذ القرار الصحيح بشأن هذه المخالفات، لكن بعد جلسة جمعته مع حازم إمام في مقر إقامة الفريق مساء الخميس، اتفق الطرفان على إرجاء هذا الملف لحين انتهاء منتخب مصر من مواجهة سيراليون المحدد لها غدًا الأحد.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

بيان مرتقب من اتحاد الكرة

وتابع المصدر، أنه عقب انتهاء الجلسة التي جمعت حازم إمام مع روي فيتوريا، تواصل الأخير مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتم الاتفاق على إصدار بيان رسمي عقب عودة بعثة الفريق من ليبيريا، يتم خلاله كشف كافة تفاصيل الأزمة والأسباب التي دفعت روي فيتوريا إلى اتخاذ قراره باستبعاد الثلاثي من معسكر المنتخب الوطني.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات ضد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر.

واقترح أحد أعضاء مجلس الاتحاد أن القرار الفنية بشأن استبعادهما من المنتخب في المستقبل يرجع الى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وصرح أحد أعضاء المجلس أن الاتحاد قرر خصم جزء من المستحقات القديمة للاعبين لدى الجبلاية من مشاركات المنتخب.

عقوبات اتحاد الكرة المحتملة بشأن الثلاثي المستبعد

وعلمت “فيتو” أن فيتوريا استقر على استبعاد الثلاثي من المعسكرات القادمة للمنتخب بما فيهم الذي يستعد من خلاله لكأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل.

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.

وترددت أنباء بأن أعضاء اتحاد الكرة تحدثوا مع مسؤولي الأهلي بشأن ما حدث وإمكانية توقيع عقوبة على لاعبيه إمام عاشور وحسين الشحات لعدم الالتزام مع المنتخب.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة، أن أحد أعضاء المجلس تحدث بالفعل لمسؤولي النادي الأهلي بعد العودة لجهاز المنتخب لمعرفة كافة تفاصيل الأزمة من أجل شرحها لمسؤولي الأحمر.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لا يستطيع أن يتدخل لدى النادي الأهلي لفرض أو طلب حتى عقوبة اللاعبين فهو قرار خاص بالنادي كما أن الأزمة حدثت مع المنتخب وعلى الاتحاد نفسه هو من يصدر عقوبة ضد اللاعبين الثلاثة.

أثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وكشفت مصادر بأن الاستبعاد لرفض الثلاثي التدريب عقب مباراة جيبوتي لعدم مشاركتهم في المباراة وهو ما أكده بيان اتحاد الكرة بعدم الالتزام بالنظام والقواعد داخل المنتخب.