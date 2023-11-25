فيتوريا يحسم موقف كهربا من التواجد في قائمة منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا

منتخب مصر، حجز محمود كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مكانًا ضمن القائمة الأولية التي يجهزها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تمهيدًا لإرسالها إلى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 14 ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن روي فيتوريا لديه اقتناع كبيرة بمستوى كهربا وأنه واحد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري، كما أنه سبق له التواجد في معسكرات سابقة للفراعنة تحت قيادة فيتوريا، وبالتالي فهو على دراية تامة بنظام التدريب والعمل الفني داخل المنتخب الوطني.

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وأوضح المصدر، أن فيتوريا يتابع كهربا باستمرار خلال مشاركاته الأخيرة مع الأهلي في مباريات دوري أبطال أفريقيا، كما ينتظر الخواجة عودة كهربا للمشاركة في مباريات فريقه بالدوري الممتاز، وفي حال قدم مستواه المعهود وفاعليته التهديفية على مرمى المنافسين، فسيكون موجودًا في القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

محمود كهربا، فيتو

موعد إرسال القائمة النهائية

جدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حدد يوم 14 ديسمبر القادم موعدًا لإرسال القائمة الأولية لكل المنتخبات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية وستضم 55 لاعبًا، على أن يتم إرسال القائمة النهائية يوم 3 يناير القادم وستضم 27 لاعبًا فقط هم من يحق لهم المشاركة في مباريات البطولة.

فيتوريا يطلب خوض مباراتين وديتين

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يتمسك بخوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

أضاف المصدر، أن فيتوريا سيؤكد مطلبه بخوض وديتين قويتين خلال جلسته مع حازم إمام المشرف على منتخب مصر، والتي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا لم يشترط أن يكون طرف المباراتين الوديتين في المعسكر المقبل، من منتخبات القارة السمراء، المهم أن تكون هناك تجارب قوية قبل المشاركة في الكان.

موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا

وبعد انتهاء معسكر منتخب مصر الوطني، لن يكون لديه أي ارتباطات رسمية أو تجمعات تدريبية، حتى الثالث من يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبًا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبًا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.