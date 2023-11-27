عامر حسين يكشف موعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز ورباعي السوبر المصري

السوبر المصري، أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، المشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة قادرة على إنهاء بطولة الدوري الممتاز في يوليو المقبل إذا لم يظهر أي متغير.

وتابع عامر حسين في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة، بطولة كأس الرابطة أصبحت مهمة حاليا لأنها تؤهل لـ بطولة السوبر المصري بشكلها الجديد من أربعة أندية.

أضاف عامر حسين، لم نتلق أي اعتذارات من أي ناد عن عدم المشاركة في كأس الرابطة في نسخة الموسم الحالي.

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رباعي كأس السوبر المصري

وأكمل عضو اتحاد الكرة، أربعة أندية تشارك في النسخة الجديدة لبطولة السوبر في الإمارات هي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وأكد عامر حسين، أن مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي يوم 13 مارس هو الموعد المؤكد حتى الآن في جدول الدوري.

وأختتم عامر حسين بأن هناك أجندة دولية ودية لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

جدول مباريات السوبر المصري

أعلن مجلس أبوظبي في وقت سابق عن جدول مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يومي 25 و28 ديسمبر 2023 في استاد محمد بن زايد في أبوظبي بمشاركة أربعة أندية الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا.

وسيواجه فيوتشر نظيره بيراميدز في المباراة الأولى يوم 25 ديسمبر في الخامسة مساء، وستقام المباراة الثانية في نفس اليوم في التاسعة مساء بين الأهلي وسيراميكا، علي أن تقام المباراة النهائية يوم 28 ديسمبر في التاسعة مساء.

مجلس أبو ظبي الرياضي

أكد محمد شبانة أن مجلس أبوظبي الرياضي لم يتدخل مطلقا في مسألة مشاركة نادي الزمالك من عدمه في بطولة كأس السوبر للأبطال، مشيرًا إلى أنه يقوم بتنظيم الأحداث والبطولات المصرية دون النظر إلى أسماء الفرق المشاركة.

وقال شبانة في تصريحاته عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مجلس أبوظبي لا يتدخل نهائيا في ملف مشاركة نادٍ بعينه ولم يحدث أي مناقشات مع اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو الشركة الراعية، ولا دخل مطلقا للجانب الإماراتي في اختيار الزمالك أو عدم مشاركته بالبطولة".

وأضاف: "لماذا لم يقم نادي الزمالك باللجوء للجنة الاستئناف من أجل الاعتراض على قرار منعه من المشاركة في كأس السوبر القادم، لا أعرف لماذا لم يسلك النادي الأبيض الطرق القانونية، ويجب على اللجنة الحالية الدفاع عن حقوق النادي بالطرق المشروعة، كما فعلت أندية الأهلي وبيراميدز في قضايا أخرى".

أعلن اتحاد الكرة كافة تفاصيل مباراة السوبر المصري والمحدد إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ ديسمبر.

اتحاد الكرة يعلن جوائز سوبر الأبطال ويحدد بديل الزمالك



وكشف مسئولو اتحاد الكرة جوائز ببطولة السوبر سيحصل على ٢٥٠ ألف دولار والمركز الثاني ١٢٥ والثالث ٧٥ والرابع ٥٠ ألف دولار.



وصرح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن بطولة السوبر المصري حسمت مشاركتها الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة.



وتابع يتبقى الفريق الرابع وهو أحد فرق (الأهلي وإنبي والزمالك وبيراميدز المتواجدين في نصف نهائي كأس مصر، وبما أن الزمالك خارج المسابقة لاعتذاره عن الموسم الماضي فإذا لم يتأهل إنبي للمباراة النهائية سننظر لصاحب المركز الرابع للدوري وهو فريق فيوتشر، وسيعلن اتحاد الكرة جوائز سوبر الأبطال ويحدد بديل الزمالك.

تم مع الزمالك بعد إرساله خطابا بالاعتذار عن البطولة الأخيرة باستبعاده لمدة عام.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لـ اتحاد الكرة المصري في تصريحات إذاعية، حتى الآن لم يتحدد من هو بطل كأس مصر عن الموسم المنقضي، وهو الذي سيكمل الرباعي المشارك في بطولة سوبر الأبطال.