هل يعاقب اتحاد الكرة كولر بعد هجومه على الحكام؟

انتقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، طاقم تحكيم مباراة فريقه وسموحة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، التي جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن بالفعل اقترح أحد أعضاء الجبلاية بتحويل كولر للجنة الانضباط مثلما يحدث مع باقي مدربي الدوري.

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: ليس الوقت المناسب للدخول في صراع مع الأهلي وجماهيره خاصة وأن كولر تحدث بطريقة محترفة ولا تهين أحدا.

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تصريحات كولر

قال: “لا أظن أن رئيس لجنة الحكام يجتمع لمناقشة الأخطاء، خاصة أنه تتكرر ويوجد لاعب في سموحة يستحق الكارت الأحمر ولم يحدث”.

وتابع “لم نقدم أداءا جيدا في الشوط الأول رغم خلق بعض الفرص والشوط الثاني كان بمثابة مباراة فردية لنا على مرمى سموحة”.

وواصل: “أعترف بوجود أزمة في الضربات الثابتة وتحدثت مع اللاعبين في هذا الأمر”.

وأضاف: “افتقدنا بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات وقائمة مباراة اليوم كانت اضطرارية”.

و يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق يانج إفريكانز التنزاني في لقاء الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ويانج إفريكانز التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ويانج إفريكانز

وتذاع مباراة الأهلى ويانج إفريكانز التنزاني على قناة bien sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يسافر خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسمير عدلى المدير الإداري إلى تنزانيا اليوم الأربعاء، وذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج إفريكانز في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي إلى تنزانيا عصر غد الخميس وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج إفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق الأحمر راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك بعد التعادل مع فريق سموحة السكندرى بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا ؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

الأهلى يفوز على ميدياما الغانى

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج افريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغانى بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني بدون نقاط

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز 10 أهداف خلال الثلاث مباريات التي خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.