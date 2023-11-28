الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ميدو ينتقد الإسماعيلي: السذاجة وراء الخسارة من بيراميدز والفريق ينهار حال رحيل إيهاب جلال

الإسماعيلي،فيتو
الإسماعيلي،فيتو

الدوري المصري، أكد أحمد حسام ميدو أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز في الدوري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا ألوم إيهاب جلال على خسارة الإسماعيلي من بيراميدز، سذاجة بعض لاعبي الإسماعيلي سبب الخسارة".

 

وأضاف: "محمد هاشم ارتكب خطأ ساذجا، وتعرض لطرد غير مبرر أثر سلبا على الفريق".

 
وواصل: “لا ألوم على التحكيم ولم يرتكب التحكيم أي خطأ أثر على نتيجة مباراة الإسماعيلي وبيراميدز”، مشيرًا إلى "أن سذاجة لاعبي الإسماعيلي كلفتهم الخسارة أمام بيراميدز".

 

Advertisements

 

ورفض أحمد حسام ميدو فكرة رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة.


وتابع ميدو: "رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي ستكون بداية الانهيار بالنسبة للدراويش".

 

وأضاف: "إيهاب جلال صعبان عليا مجهوده، سذاجة بعض اللاعبين وراء خسارة فريقه من بيراميدز".

 

واختتم: "إيهاب جلال لازم يستمر ويكمل بيعمل كل حاجة صح ولكن مع الأسف، بعض اللاعيبة بتساهم في الخسارة"

 

خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، باستاد الدفاع الجوي بافتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب ياو أنور في الدقيقة 17 من المباراة، وتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وأحرز فاخري لاكاي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 85.

 

أحداث المباراة 

جاء اللقاء مثيرا من كلا الفريقين وأضاع كلاهما عددا كبيرا من الأهداف خلال شوطي اللقاء 

وأرسل عبد الله السعيد كرة طويلة خلف الدفاع تسلمها يوسف أسامة نبيه وسدد من فوق الحارس "لوب" مرت أعلى العارضة.

وتوغل ياو أنور داخل منطقة الجزاء وسدد بباطن القدم ولكن الحارس أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ضد محمد هاشم بعد عرقلته لفيستون مايلي في الدقيقة 39، كما تم إنذار الجهاز الفني للإسماعيلي في الدقيقة 41.

وتعرض بلاتي توريه لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 90 من المباراة نتيجة عرقلة.

 

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي 

الدوري المصري، وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي. 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة    - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي  - مهند لاشين - سيف جعفر -   دودو الجباس - فخري لاكاي.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

في حراسة المرمى: كمال السيد

في خط الدفاع: محمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدى النقاز

في خط الوسط: محمد دسوقي ومحمد بيومى ومحمد عبد السميع

في خط الهجوم: ياو أنور ومروان حمدى وعمرو الساعى

ترتيب بيراميدز والإسماعيلي بالدوري 

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك الإسماعيلي 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

مواجهات باتشيكو أمام الإسماعيلي 

واجه باتشيكو الإسماعيلي اربعة مواجهات منها ثلاثة حينما كان مدربا للزمالك وحقق الأبيض خلالهما الفوز في مباراتين موسمي 2019-2020، 2020-2021 وانتهت المواجهة الثالثة بتعادل سلبي في موسم 2014-2015.

وقاد باتشيكو بيراميدز أمام الدراويش في مباراة واحدة خلال الموسم الماضي وهي المواجهة الأخيرة له أمام الدراويش وانتهت بفوز الفريق السماوي 3-1.

وأحرز لاعبو المدرب البرتغالي خلال تلك المواجهات 8 أهداف وتلقت شباكهم 3 أهداف.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 



 

الدوري المصري الإسماعيلى وبيراميدز أحمد حسام ميدو الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

تقارير تكشف اختيار كريستيانو رونالدو لحكام ديربي الرياض امام الهلال

ميتروفيتش يسعى لرقم مميز مع الهلال أمام نافباخور الأوزبكي بأبطال آسيا

حقيقة تفكير فيتوريا في ضم لاعبين مزدوجي الجنسية قبل كاس الأمم الإفريقية

سعيد بن رحمة يقترب من الهلال السعودي

موقف كريستيانو رونالدو من ديربي الرياض أمام الهلال السعودي

التشكيل المتوقع للهلال السعودي أمام نافباخور بأبطال أسيا

بيب جوارديولا يكشف موقف المصابين قبل مواجهة لايبزيج الألماني

قبل مواجهة برسبوليس الإيراني، أرقام النصر السعودي بدوري أبطال آسيا الموسم الحالي

الأكثر قراءة

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

جماهير الأهلي تهاجم رضا عبد العال بعد انتقاده أداء محمد هاني لاعب الفريق (فيديو)

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أتلتيكو مدريد يقسو على فينورد الهولندي ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يقلب الطاولة على بورتو ويتأهل رسميا لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

بهدف قاتل، مبابي ينقذ باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

حركة الجهاد: مقاومتنا موحدة وتجمعها أهداف مشتركة وهي منخرطة بشكل كامل في القتال

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية