أخبار مصر اليوم.. وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مساعد.. وغلق طريقي مرسى علم إدفو وبرنيس بسبب السيول

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

غلق طريقي مرسى علم إدفو وبرنيس بسبب السيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / إدفو عند كم ٣٥، كم ٥٥ اتجاه إدفو بالإضافة إلى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم ٧٠ أبو غصون جنوب مرسى علم.

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موعد إغلاق باب التقديم للوظائف الجديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر

تختتم الشركة القابضة لكهرباء مصر تلقى طلبات القبول لعدد من الوظائف الشاغرة للعمل بالشركة القابضة، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، كلًا حسب النطاق الجغرافي لكل شركة من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات في الـ15 من ديسمبر الجار.

السفيرة سها جندي للمصريين بالخارج: رسمتم صورة مشرفة في الحشد والإقبال وفخورة بكم

في رسالة شكر من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لأبناء الوطن حول العالم، تقديرا لهم لمشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024، أشادت الوزيرة بما قدمه المصريون بالخارج خلال الاستحقاق الدستوري المهم.

تعليم الجيزة يشدد على الاهتمام بمواصفات ورقة أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية بموجهى عموم المواد للوقوف على الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول " نصف العام ".

تفاصيل القمة المصرية القبرصية بالقاهرة (فيديو)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.

وزير البترول يجري مباحثات ثنائية مع رئيس شركة إنرجين العالمية حول أعمالها بمنطقة البحر المتوسط

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين العالمية، وتناول اللقاء خطط الشركة خلال الفترة المقبلة لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط، وكذلك سبل دعم التعاون بشأن إزالة الكربون من مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي بما يدعم تنافسية الغاز الطبيعي المنتج من حقول منطقة شرق المتوسط.

رئيس الوزراء يلتقي فريق شركة انطلاق لاستعراض تقرير شامل عن ريادة الأعمال في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الثانية خلال شهور، مجموعة من شباب فريق شركة "انطلاق" المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال.

قوات الدفاع الجوى تنظم المنتدى العلمى الأول على هامش معرض إيديكس 2023 (فيديو)

نظمت قوات الدفاع الجوى فعاليات المنتدى العلمى الأول لقوات الدفاع الجوى تحت عنوان( التحديات – المسيرات الجوية – نظرة إلى المستقبل ) على هامش فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023".

مباحثات مشتركة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ومسئولي شركات عالمية

حرصت الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات في الصناعات المختلفة مع كافة الخبرات العالمية

وفي هذا السياق، كانت مباحثات اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع كبار مسئولي شركات Delta Defense & Zeplin S.R.O. & IBross.

وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يعقدان لقاءات ثنائية مع الوفود العسكرية في إيديكس 2023

شهد معرض ايديكس إقبالًا كبيرًا وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى قدرات الدول الرائدة فى تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى.

اتحاد عمال مصر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

شكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، بنقاباته العامة، واتحاداته المحلية بالمحافظات، ومؤسساته الثقافية والاجتماعية والترفيهية، غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة، ورؤساء نقابات، ورؤساء اتحادات محلية، لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها ايام 10و 11 و12 من الشهر الجاري.

بدلة إزالة الألغام EMDS240 أحدث منتجات "الوطنية للتنمية الصناعية" بمعرض إيدكس 2023 (صور)

أعلنت الشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية والتي حققت الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة والشرطة المصرية من الملابس العسكرية والمهمات الوقائية (الدروع) عن تقديم الشركة في جناحها بمعرض ايدكس 2023 للصناعات الدفاعية هذا العام العديد من المعروضات المتطورة من ملابس القتالية للقوات المسلحة والشرطة المدنية المصرية.

وزير التعليم يتسلم من رئيس التنظيم والإدارة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مساعد

تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني.

رياح وشبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.