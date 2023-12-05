مباحثات مشتركة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ومسئولي شركات عالمية

حرصت الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات في الصناعات المختلفة مع كافة الخبرات العالمية

وفي هذا السياق، كانت مباحثات اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع كبار مسئولي شركات Delta Defense & Zeplin S.R.O. & IBross.



وبحضور لينكا ميهاليكوفا، سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس ٢٠٢٣.



وخلال المباحثات، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص الاستثمارات المشتركة في كافة مجالات الصناعة المتعددة.

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وخلال تفقد السيدة سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة معرض منتجات الهيئة أبدت اعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.