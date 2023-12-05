قوات الدفاع الجوى تنظم المنتدى العلمى الأول على هامش معرض إيديكس 2023 (فيديو)

نظمت قوات الدفاع الجوى فعاليات المنتدى العلمى الأول لقوات الدفاع الجوى تحت عنوان( التحديات – المسيرات الجوية – نظرة إلى المستقبل ) على هامش فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023".

قوات الدفاع الجوى تنظم فعاليات المنتدى العلمى الأول لقوات الدفاع الجوى على هامش فعاليات

معرض " إيديكس 2023"

ويأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية فى مختلف المجالات العسكرية.

وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوى للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين وممثلوا كبرى الشركات العالمية فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوى.

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وألقى الفريق محمـد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة فى المنتدى، مؤكدًا على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات فى التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التى تسهم فى مواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوى

لمجابهة التهديدات المحتملة.

وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التى شملت إدارة جلسة علمية بحضور عدد من رؤساء الجامعات تم فيها إستعراض أبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المستخدمة فى كافة التطبيقات العلمية والعملية، أعقبه عرض تقديمى لقوات الدفاع الجوى تناول التحديات الجوية الحديثة والتطور التكنولوجى والنظرة المستقبلية، كذلك عرض منتجات الشركات المصرية لأنظمة ومعدات الدفاع الجوى وأنظمة مجابهة الأسلحة الغير نمطية، بالإضافة إلى عروض منتجات الشركات المشاركة بالمنتدى.

كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاش لممثلى الوفود الأجنبية تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة فى ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الإستخدام علاوة على الإستفادة من التطور المستمر فى مجال أنظمة الدفاع الجوى الحديثة.