الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بدلة إزالة الألغام EMDS240 أحدث منتجات "الوطنية للتنمية الصناعية" بمعرض إيدكس 2023 (صور)

ايدكس 2023،فيتو
ايدكس 2023،فيتو

أعلنت الشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية  والتي حققت الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة والشرطة المصرية من الملابس العسكرية والمهمات الوقائية (الدروع) عن تقديم الشركة في جناحها بمعرض ايدكس 2023 للصناعات الدفاعية هذا العام العديد من المعروضات المتطورة من ملابس القتالية للقوات المسلحة والشرطة المدنية المصرية.

مهمات الوقاية للشركة الوطنية للتطوير

وقال المهندس محمد فهمي مدير عام مهمات الوقاية للشركة الوطنية للتطوير: إن الشركة بدأت العمل عام 2019 وتختص بصناعة المنسوجات والغزل والنسج  والصباغة والطباعة والتجهيز، وأيضا تضم قسما لصناعة الاثاث الخشبي والمعدني.


بالإضافة لعدد من المصانع  منها مصنع الجوارب مدني وعسكري، مصنع أحذية مدني وعسكري، ومصنع للكرات الرياضية وقد شارك هذا المصنع ببعض الكرات التي شاركت في مسابقة كأس 2022 التي أقيمت في قطر.


وأضاف إن أهم المعروضات هذا العام:

_ بدلة إزالة الألغام EMDS240  والتي يستطيع بها الفرد بإزالة لغم TNT يزن 240كم وهو صناعة مصرية 100٪ بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين. 


_الخوذة القتالية بأنواعها المضادة للرصاص _ المجهزة بالأشعة فوق الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية. 


_ بدلة التمويه: وهي عبارة عن بدلة يرتديها القناصة معالجة ضد الأشعة الحمراء وتمنع التي تمنع رصدها أجهزة الرؤية الليلية للطرف المعادي. 


وكشف فهمى في تصريحات خاصة لفيتو أن الشركة تقوم التصدير لعدد من الدول الشقيقة والصديقة وهي السعودية وجبيوتي وتشاد بوروندى والعراق بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة والشرطة المصرية بالكامل.

 

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