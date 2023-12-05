الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السفيرة سها جندي للمصريين بالخارج: رسمتم صورة مشرفة في الحشد والإقبال وفخورة بكم

سها الجندي
سها الجندي

في رسالة شكر من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لأبناء الوطن حول العالم، تقديرا لهم لمشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024، أشادت  الوزيرة بما قدمه المصريون بالخارج خلال الاستحقاق الدستوري المهم.

السفيرة سها جندي للمصريين بالخارج: رسمتم صورة مشرفة في الحشد والإقبال وفخورة بكم

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج رسموا صورة مشرفة في الحشد والإقبال، مضيفة أنه من الأهمية بمكان أن نوجه شكرنا لكل مصري بالخارج، قائلة: "فخورة بكم، وأشكركم من كل قلبي، لقد صنعتم مشهدا مشرفا بمحبة وعطاء"، مضيفة أنها حرصت على تقييم حملة "شارك بصوتك" وما تم تنفيذه من اجتماعات ولقاءات بجموع الجاليات والمصريين بالخارج، للتأكيد على أهمية المشاركة في وقت يمر فيه العالم بمفترق طرق وتحتاج فيه مصر للاختيار الأمثل للقيادة الحكيمة.

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رسالة شكر من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج لما سطروه من ملحمة وطنية بمشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024

وفي السياق ذاته، ثمنت السفيرة سها جندي ما قدمه المصريون بالخارج من كبار السن وذوي القدرات والشباب والسيدات، وغيرهم ممن سافر لمسافة آلاف الأميال، وتكلف الجهد والمال وحجز تذاكر الطيران ليدلي بصوته ويشارك في الانتخابات الرئاسية، مشيدة بحرص الجاليات على التجمع والمشاركة لتوفير اللوجستيات لنقل الناخبين من وإلى مقار الانتخاب في قنصليات وسفارات مصر بالخارج.

وتابعت السيدة الوزيرة قائلة: «إحساسي بالسعادة لا يوصف، وتقديري لكم ليس له حدود، وشاهدت بنفسي محبتكم لهذا الوطن، بصورة أكبر مما يمكن تخيله، مؤكدة أنهم سيجدوا وطنهم دائما في صفهم وبجانبهم، وأنهم كذلك يلبون نداءه، ويحرصون على رفعته».

وأكدت السفيرة سها جندي أن هذا الشكر هو أقل ما يمكن تقديمه للمصريين بالخارج، في ختام هذا الكرنفال الوطني، والعرس الانتخابي الرائع، مضيفة: "حبكم لمصر يسبق أي مصلحة، وله الأولوية قبل أي شيء"

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الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج حجز تذاكر الطيران حملة شارك بصوتك وزيرة الدولة للهجرة

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