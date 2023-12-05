الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير البترول يجري مباحثات ثنائية مع رئيس شركة إنرجين العالمية حول أعمالها بمنطقة البحر المتوسط

الملا خلال اللقاء،فيتو
الملا خلال اللقاء،فيتو

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين العالمية، وتناول اللقاء خطط الشركة خلال الفترة المقبلة لتنمية وزيادة إنتاج  الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط، وكذلك سبل دعم التعاون بشأن إزالة الكربون من مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي بما يدعم تنافسية الغاز الطبيعي المنتج من حقول منطقة شرق المتوسط.

وزير البترول يجري مباحثات ثنائية مع  رئيس شركة إنرجين العالمية حول أعمالها بمنطقة البحر المتوسط


ومن جانبه أكد ماثيوس ريجاس على التزام الشركة بمواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات لتعظيم استغلال الموارد الغازية من منطقة حوض البحر المتوسط التي تعد مركزًا رئيسيا لعملياتها، ولا سيما في ضوء سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية الداعمة لتحفيز الشركات العالمية على ضخ الاستثمارات وتنفيذ خطط طموحة في مجال تنمية الحقول المكتشفة أو التوسع في الأنشطة الجديدة للبحث والاستكشاف للوصول لاكتشافات جديدة.

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الملا يبحث مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد دعم مشروعات التعدين وخفض الانبعاثات الكربونية

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع بيندكت أوراما – رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك".


وأكد الملا على الشراكة الممتدة بين مصر وأفريكسيم بنك، معربًا عن تطلعه لتعزيز فرص التعاون، خاصةً فيما يتعلق بتمويل مشروعات التعدين، مؤكدًا أن قطاع التعدين المصري يشهد تطورًا في ظل إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية لاستراتيجية تحديث قطاع التعدين، بما يوفر مناخًا جاذبًا للاستثمارات.


وأشار أوراما إلى أن قطاع التعدين المصري يمتلك إمكانات واعدة، جذبت العديد من الشركات العالمية المتخصصة ولديه تجارب ومشروعات ناجحة،  وأعرب عن ترحيبه بزيادة التعاون مع القطاع من خلال بحث توفير التمويل اللازم لمشروعات التعدين وخاصة فى ظل توجه الوزارة نحو تعظيم القيمة المضافة لاستغلال الثروات التعدينية وما ينتج عنه من فرص استثمارية. 


كما تناول اللقاء، دعم البنك لمشروعات البترول والغاز، مع التركيز على مشروعات إزالة الكربون والانتقال الطاقي، التي تأتي على رأس أولويات قطاع البترول المصري.

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