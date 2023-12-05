الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تعليم الجيزة يشدد على الاهتمام بمواصفات ورقة أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول

أشرف سلومه مدير مديرية
أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة،فيتو

 عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية بموجهى عموم المواد للوقوف على الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول " نصف العام ".

امتحانات الفصل الدراسي 2024

 وقد وجه بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية فى موعدها المقرر طبقا للخطة الزمنية مع مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.

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 كما أكد على ضرورة أن يكون الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الوزن النسبى للأسئلة.

 الامتحان على مستوى المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات.

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 مراعاة الدقة فى التصحيح مراعاة لمصلحة الطالب.

 ضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال الامتحانات.

 الاهتمام بالأنشطة لتقويم سلوك الطلاب.

نشر الوعي المجتمعي بقيم الولاء والمواطنة.

تفعيل دور المدرس الاول المشرف بالمدارس.

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الثانوية العامة الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الاول إمتحانات الفصل الدراسي الاول

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