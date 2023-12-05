الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

"العلاج الطبيعي" تستقبل 28 ألف حالة وتنظم 5 دورات تدريبية في الدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن أن العلاج الطبيعى" تستقبل 28 ألف حالة وتنظم 5 دورات تدريبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ,بضرورة توفير جميع الخدمات  بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.


أشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، بجهود إدارة العلاج الطبيعي  خلال نوفمبر الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

 

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تضمنت الجولات  تفقد 80  قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين  ,بلقاس ,ميت غمر, أجا فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، ودكرنس.

 

فيما  كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى  ، بلغ نحو 28459  حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى نحو  71 ألف  جلسة من بينها  8785 لمرضى الغسيل الكلوى.

كما أوضح  عبد المنعم ان عدد جلسات الداخلى بلغ 1553جلسة  و مايقارب  2210 جلسة أطفال من بينها 240 حالة بعناية الأطفال و182 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.

 

وفى سياق متصل نظمت الإدارة  5 دورات تدريبية بقاعات الاجتماعات بالمديرية وبمستشفى أجا المركزى  وشربين ودكرنس.

 

وقد تضمنت كل دورة 5 أيام علمية فى مختلف تخصصات العلاج الطبيعي منها تأهيل حالات العناية المركزة ومرضى الغسيل الكلوي والأطفال وعلاوة على دور العلاج الطبيعي فى علاج مرضى القدم السكرى والتعليمات الإرشادية الطبية وأساسيات التقييم والعلاج.

 

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الادارة الشهر الماضى 11 اجتماعًا فنيًا تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب أجا وأتميدة ودماص.

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