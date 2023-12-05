تكليفات مشددة خلال استعداد صحة الوادي الجديد للإنتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية والتأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ بجانب تمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، بتكليف طبيب لكل مجموعة من المقار الانتخابية حسب النطاق الجغرافى للمتابعة فى حال حدوث أى طارئ للسادة القائمين على اللجان أو السادة الناخبين، بالإضافة إلى تكثيف عقد الندوات التوعوية للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

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كما وجه وكيل صحة الوادي الجديد، بتكليف مديرى الإدارات الصحية بتحديد مندوبى القطاع الصحى خارج المقار الانتخابية، والتنسيق بين جميع الجهات لخروج العاملين للاقتراع بما لايؤثر على سير العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بالغرفة المركزية للإنتخابات بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد بحضور أعضاء الغرفة العاملين بديوان المديرية.

ولفت محروس إلي اتخاذ الاجراءات الاتية:

التنسيق مع الغرف الفرعية بالادارات الصحية

التنبيه على حث العاملين بالقطاع الصحى على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

تفعيل دور الرائدات الريفيات فى حث المواطنين على المشاركة الايجابية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وعلي صعيد متصل تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عمل القافلة الطبية من جمعية مصر الخير والتى تقوم على تنفيذ قافلة طبية للعيون بمستشفى الخارجة التخصصى بالتعاون مع الفريق الطبى بمستشفى النور للعيون من ٤ الى ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

حيث تابع محروس انتظام العمل بالعيادات الخارجية وتسهيل الاجراءات على السادة المواطنين المترددين على القافلة.

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