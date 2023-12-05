صحة البحيرة تتابع العمل بمستشفيات الحميات ومراكز الأمراض المتوطنة (صور)

قامت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتورة سوزان الصفتى مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، والفريق الإشرافى بالإدارة بتكثيف المرور الإشرافى ومتابعة العمل بمستشفيات المحافظة، حيث قامت إدارة الملاريا بتكثيف المرور على مستشفيات الحميات ومكتب تطعيم المسافرين ووحدات الملاريا التابعة لها بالمحافظة.





صحة البحيرة تتابع العمل بمستشفيات الحميات ومراكز الأمراض المتوطنة، فيتو

صحة البحيرة تتابع العمل بمستشفيات الحميات ومراكز الأمراض المتوطنة، فيتو

صحة البحيرة تتابع العمل بمستشفيات الحميات ومراكز الأمراض المتوطنة، فيتو

كما تم المرور على مستشفى حميات كفر الدوار وايضا أقسام الإستقبال والداخلي ومعمل المستشفى، وتم مراجعة أرصدة أدوية الملاريا بصيدلية الداخلي والطوارئ، وتم التأكد من توافر كروت الفحص السريع للملاريا وكافة المستلزمات والسجلات اللازمة بالمعمل.

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كما تم التأكد من جاهزية المستشفى لإستقبال أى حالة ملاريا وافدة، وتم المرور على مكتب تطعيم المسافرين والتأكد من تعريف وارشاد المسافرين للدول الموبؤة بمرض الملاريا بطرق الوقايه وتعليمات استخدام العقار الوقائي، وكذلك التأكد من توافر عقار الدوكسى سيكللين بمكتب تطعيم المسافرين.





كما تم اعطاء محاضرة تعريفية عن الملاريا والفيلاريا والليشمانيا شملت (تعريف الحالة - شرح طرق الإصابة - التشخيص - العلاج - الوقاية)





صحة البحيرة تتابع العمل بمستشفيات الحميات ومراكز الأمراض المتوطنة، فيتو

صحة البحيرة تتابع العمل بمستشفيات الحميات ومراكز الأمراض المتوطنة، فيتو

ويأتي ذلك في ضوء إهتمام وزارة الصحة والسكان - الإدارة العامة للملاريا والفيلاريا والليشمانيا للإرتقاء بالمنظومة الصحية، وإعلان مصر خالية من مرض الملاريا، وفى إطار الإستعداد للزيارة المرتقبة من منظمة الصحة العالميه لمتابعة ملف خلو مصر من مرض الملاريا واعتماد شهادة خلوها من مرض الملاريا.





كما يأتي بتعليمات وتوجيهات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، بالحرص الدائم على متابعة الأداء والوقوف على أى معوقات والعمل على حلها.