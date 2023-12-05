الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

خطوات التسجيل على "النافذة الرقمية" لسياحة اليخوت.. أهم المستندات والوثائق المطلوبة.. وتخفيض الأسعار أول خطوة للنهوض بها

سياحة اليخوت،فيتو
سياحة اليخوت،فيتو

سياحة اليخوت، أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء عن إنشاء "النافذة الرقمية " للسياحة اليخوت من أجل تسهيل إجراءات دخولها إلى الموانئ والشواطئ المصرية، ويتم تشغيل وإدارة النافذة من خلال قطاع النقل البحري.

وأوضح  وزير النقل أن هذه النافذة تحتوي علي موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من يمثله -الوكيل الملاحي- إنشاء حساب على النافذة وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة، ليتم إرسالها إلكترونيًا للجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.

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خطوات التسجيل على النافذة الرقمية لسياحة اليخوت

تستعرض "فيتو" في هذا التقرير خطوات التسجيل على النافذة الرقمية لسياحة اليخوت.

- يتم الدخول على النافذة الرقمية عبر هذا الرابط .

- إنشاء حساب على النافذة الرقمية لسياحة اليخوت (رابط يوضح طريقة إنشاء حساب).

رفع المستندات والوثائق المطلوبة.

- تحديد موعد وصول اليخت إلي الميناء المصري.

- تحديد الميناء المطلوب الرسو فيه.

تحديد البرنامج الكامل للرحلة.

- تحديد موعد مغادرة الرحلة ويمكن تمديد الموعد حسب رغبة المالك.

- تحصيل الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال النافذة الرقمية.

"النافذة الرقمية"،فيتو 

المستندات والوثائق المطلوبة المطلوبة للتسجيل على النافذة الرقمية 

تضم المستندات والوثائق المطلوبة على النافذة الرقمية لسياحة اليخوت مجموعة من الأوراق.

- شهادة تسجيل اليخت.

-  إقرار الوصول.

-  شهادة الصلاحية الفنية.

-  رقم الهوية لمالك اليخت.

-  صورة رقم الهوية/جواز السفر (الركاب- الطاقم).

-  مستند الإقامة بالخارج إذا كان المالك مصريا.

 - كتالوج الأجهزة.

-  رخصة اللاسلكى الخاصة باليخت.

-  مستند التوكيل لقائد اليخت.

إجتماع رئيس مجلس الوزاء مع وزير النقل،فيتو 

مدبولي: يكلف وزير النقل بالعمل على إضافة لغات أخرى إلى المنظومة

ومن جانبه كلف الدكتورة مصطفي مدبولي الفريق كامل الوزير بإضافة عدد من اللغات الأخري إلي النافذة الرقمية مثل الفرنسية والإسبانية بالإضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية ، موضحًا أنه أصدر -في شهر أغسطس 2022- قرارًا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية والذي نصّ على إنشاء "نافذة رقمية" موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل -من خلال قطاع النقل البحري- إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.

وأشار وزير النقل إلي أنه تم إعداد أفلام دعائية للترويج للموانئ والمراين السياحية، والاشتراك في عدة معارض بهدف الترويج لجهود الدولة المصرية لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية إلى الموانئ والمراين المصرية.

وأوضح أنه يتم العمل على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعداد أفلام دعائية بأكثر من لغة ونشرها في الدول الأجنبية والعربية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.

وأضاف الفرق كامل الوزير أن وزارة النقل أعدت بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال "الهيئة العامة للتخطيط العمراني" خريطة مُوضح عليها مواقع الموانئ والمراين السياحية القائمة حاليًا وكذا المواقع المُخطط إنشاؤها التي تصلح لإقامة مراين عليها بالسواحل المصرية. 

هيئة النقل البحري: تخفيض أسعار سياحة اليخوت

 وفي نفس السياق كان رئيس هيئة النقل البحري اللواء رضا إسماعيل  أعلن عن تخفيض أسعار سياحة اليخوت كأول خطوة للنهوض بسياحة اليخوت ،حيث تم خفض اسعار سياحة اليخت من 20 إلي 30 مترا من 3 آلاف دولار إلى 300 دولار، وصلاحية تأشيرة اليخوت أصبحت 3 أشهر بدلا من شهر واحد.

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كامل الوزير يعلن مجموعة إجراءات تنفيذية للترويج وجذب سياحة اليخوت الأجنبية

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مصر تستهدف جذب سياحة الأثرياء.. تسهيلات حكومية في مراسي اليخوت.. وتعاون مصري سعودي في نطاق البحر الأحمر

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