الأحد 12 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

مصر تستهدف جذب سياحة الأثرياء.. تسهيلات حكومية في مراسي اليخوت.. وتعاون مصري سعودي في نطاق البحر الأحمر

سياحة اليخوت،فيتو
سياحة اليخوت،فيتو

سياحة اليخوت، في ظل بحث الدولة عن تعظيم مواردها وجذب السياح الي شواطى مصر سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط كانت هناك توجهات من الرئيس  عبدالفتاح السيسي بالأهتمام بسياحة اليخوت في ظل الإهمال الشديد الذى عان منه هذا المورد الحيوي.

وتعتمد العديد من الدول العربية المجاورة على هذا النوع من السياحة وتعتبرته هدفا أساسيًا من أهداف التنمية  وعلى الرغم من وجود كافة العوامل الطبيعة من موقع جغرافي متميز لمصر بالأضافة الى وجود شواطى لاتقل جمالًا وأهمية عن غيرها اللا أن بيرقراطية الحصول على تصريح للقيام بمثل هذا النوع عطل الكثير من تنمية سياحة الأثرياء.

ضعرئيس الجمهورية ووزير النقل،فيتو

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وتستعرض فيتو أهمية سياحة اليخوت كمورد اقتصادي للدولة وأهم الإجراءات التي قامت بها من أجل تعظم هذا المورد.

 تعد سياحة اليخوت هي أغنى أنواع السياحة حيث أن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية‏، وتعتبر منطقة البحر الأبيض مركزًا هامًا لسياحة اليخوت علي مستوي العالم، حيث يجوب المنطقة أكثر من 30 ألف يخت سنويًا.

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مارينا اليخوت في الإسماعيلية يضع مصر على الخريطة السياحية العالمية

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النقل تعلن مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لـ3 أشهر

تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر من خلال مجموعة من الأجراءات 

ونظرًا لأهمية هذا النوع من السياحة  شكل مجلس الوزراء  لجنة  برئاسة وزير النقل، بهدف العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها، وتضم في عضويتها وزيري السياحة والآثار، والمالية ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

مشكلات عانت منها سياحة الأثرياء مسبقًا

ورصدت هذه اللجنة خلال عملها بعض المشكلات التي أدت الى تراجع سياحة اليخوت، كان من أهم هذه المشكلات هو الحصول على ترخيض للدخول الى الشواطى والمواني المصرية وعدم توفر الخدمات يحتاجها السائح طوال رحلته،حيث كان الأمر يستعدي الحصول على العديد من التصاريح منهاعلى سبي المثل القوات المسلحة وهيئة المواني وهيئة قناة السويس وعدد من الجهات الأخرى الأمر الذي كان يستغرق من السائح من 15 أيام إلى30 يومًا من أجل تسجيل الدخول.

وفي هذا الشان كان هناك توجيه من رئاسة الجمهورية بتقليص مدة تسجيل الدخول الى نصف  ساعة وقامت اللجنة المعنية بهذا الأمر برئاسة وزير النقل  بأنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية وتولت وزارة النقل ادارتها وتشغليها والأشراف عليها وتطوريها.

7 قرارات لتعظيم سياحة الأثراء 

  • انشاء نافذة الكترونية يتم تسجيل كافة البيانات من خلالها عبر هذا الرابط
  • تحصل الرسوم بالدولار الكترونيًا.
  • تضم المنصة روابط موقع إدارة الجوزات والهجرة والجنسية.
  • أصدار كود موحد لأنشاء وتشغيل المواني.
  • رسوم موحدة للتراكي على الأرصفة.
  • إصدار موافقة على برانامج الزيارة خلال 30 دقيقة بدل من المدة السابقة من  15 الى 30 يوم.
  • ضمت النافدة الألكترونية رابط موقع هيئة قناة السويس من أجل أتمام إجراءات عبور اليخت المجرى الملاحي.

وتم انشاء موقع الكتروني على شبكة الا نتر نت يستطيع من خلال مالك اليخت أومن بنوب عنه من تسجيل بيانات اليخت والركاب ورفع كافة الوثائق المطلوبة  من ميعاد الوصول والميناء المطلوب وبيانات الركاب الموجدين في اليخت ويتم أرسالها من خلال هذه النافذة الى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونيًا من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علمًا بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقًا فترة من 15 – 30 يوم.

هيئة النقل البحري: تخفيض أسعار سياحة اليخوت

 وفي نفس السياق أعلن رئيس هيئة النقل البحري اللواء رضا إسماعيل عن تخفيض أسعار سياحة اليخوت كأول خطوة للنهوض بسياحة اليخوت ،حيث تم خفض اسعار سياحة اليخت من 20 إلي 30 مترا من 3 آلاف دولار إلي 3300 دولار، وصلاحية تأشيرة اليخوت أصبحت 3 أشهر بدلا من شهر واحد.

سياحة الأثرياء،فيتو

 

حملة تروجية من وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت 

وقامت وزارة النقل باطلاق حملة ترويجية  لجذب وتعظيم سياحة اليخوت وإلقاء الضوء على الآليات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخت الأجنبى للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية. 

وتم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس " إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقًا لموقع المغادرة وموقع الوصول.

دليل للمتعاملين، مصر تضع كود موّحد لإنشاء وتشغيل والموانئ

وقامت الوزارة بوضع كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن (مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حاليًا - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية).

تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة

وتم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقًا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل  من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها  السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

 لقاء وزيرا النقل المصري والسعودي،فيتو 

تعاون مصر سعودي في سياحة اليخوت 

من جانبه عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاء مع المهندس صالح الجاسر وزير النقل السعودي خلال فاعلية المؤتمر المصري للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات من أجل تعظيم سياحة اليخوت بين مصر والسعودية  في نطاق البحر الأحمر والتعاون المستمر في مجال النقل البحري نظرا للتقارب البلدين في مياه البحر الأحمر وأشاد وزير النقل السعودي بالجهود المصرية التي قامت بها وزارة النقل المصرية في ملف اليخوت مؤكدا على حرص المملكة للتعاون المشرك مع مصر في هذا الملف.

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