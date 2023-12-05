محافظ القاهرة يستعرض الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابي ، بالاضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

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وأكد محافظ القاهرة على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.



وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من اعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام حيث سيتم المتابعة من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية .



وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.



وأكد محافظ القاهرة انه تم تكليف اللجان المشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد علي متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.



وأكد محافظ القاهرة على أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.



وشدد محافظ القاهرة علي ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.



كما أكد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ.



وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة للدفع بالعدد الكافى من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة .



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.