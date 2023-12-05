الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بعد مطالبته باستخدام النووي، وزير إسرائيلي يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين

مجلس وزراء اسرائيل،
مجلس وزراء اسرائيل، فيتو

بعد أيام من دعوته لإبادة جماعية في غزة باستخدام السلاح النووي، طالب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 مطالب بإعدام  الأسرى الفلسطينيين

وكان إلياهو يتحدث لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن عملية إطلاق نار في القدس، عندما طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين  ميدانيًا  ، وقطع الطريق على أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.

وخلال الهجوم الذي وقع في القدس قبل أيام، قتلت الشرطة الإسرائيلية بالخطأ وفال كاستلمان، وهو مستوطن إسرائيلي كان يحاول المساعدة في "تحييد المهاجمين"، بحسب الصحيفة.

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وقال المسؤول الإسرائيلي: "هذه مسألة مهمة. المواطنون في هذه الحرب هم الذين يتصرفون بشكل صحيح، وهم الذين يحرسون. علينا أن نثق بهم. كان هناك خلل وهذا أمر مؤسف للغاية".

وكان الوزير الإسرائيلي قد أثار غضبًا عربيًا ودوليًا، بعد أن قال في وقت سابق إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفًا أن قطاع غزة يجب ألّا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين" الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، فيتو 

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيرًا إسرائيليًّا لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

 

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