علي علاقة بزوجة أحدهما، التحقيق مع شقيقين لقنا عاملا علقة ساخنة وأجبراه علي توقيع إيصالات أمانة في الدقهلية
بدأت نيابة شربين في محافظة الدقهلية إجراءات التحقيق مع شقيقين لقنا عاملا علقة ساخنة، تسببت له في نزيف، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، عقب ضبطه خارجا من منزل أحدهما لوجود علاقة بينه وبين زوجته.
وكانت قرية كفر الترعة القديم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، قد شهدت قيام شقيقين بتلقين عامل علقة سخنة تسببت له في نزيف بالبطن وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض.
وحرر عامل مقيم قرية العواضية مركز شربين محافظة الدقهلية بلاغا بمركز الشرطة اتهم شقيقين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بنزيف في البطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض.
علاقة آثمة بزوجة أحد الشقيقين
وبالفحص تبين أن المصاب على علاقة آثمة بزوجة أحد الشقيقين المتهمين، وتم ضبطه حال خروجه من منزلها.
حيث تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين يفيد باستقبال مستشفى شربين العام "أحمد أ. ا. ا."، 32 عاما، ومقيم قرية العواضية مصابا باشتباه نزيف بالبطن.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وسؤال المصاب اتهم كلا من "محمد".س.ي"،40عاما، عامل، وشقيقه"وافي"، 42 عاما، عامل ويقيمان قرية كفر الترعة القديم بالتعدي علي بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض لوجود خلافات بينهم.
التعدي على المصاب بالضرب
بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعدي على المصاب بالضرب حال ضبطه أثناء خروجه من منزل شقيقهما الثالث، ومقيم بذات القرية لوجود علاقة غير شرعية بينه وزوجة شقيقهما، وقدما إيصالي أمانة على بياض مذيلين بتوقيع المصاب.
بمواجهة المصاب بما جاء بأقوال المتهمين، أقر بمضمون ما اعترفا به، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19160 جنح مركز شربين والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.
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