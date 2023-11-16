شهر من المعاناة داخل غزة، مأساة عائلة فلسطينية علقت داخل الأراضي المحتلة بعد طوفان الأقصى (فيديو)

تحدثت ثناء شرفاء، عضو الاتحاد الفلسطيني المصري، عن أحداث غزة الأخيرة والعدوان الذي يتعرض له المدنيون من قوات الاحتلال، والمآسي التي تعرض لها بعض معارفها وأقاربها المقيمين بغزة، مشددة أن الحرب الأخيرة التي قامت على القطاع هي أشرس حرب أتت على تاريخ فلسطين ونتج عنها خسائر فادحة لا يمكن حصرها أبدًا.

وقالت عضو الاتحاد الفلسطيني المصري لـ "فيتو": إن عائلتها تمتد في أحياء مختلفة بفلسطين ما بين الشمال والجنوب، مؤكدة أن العائلة خسرت عددا من أولادها فوق الـ 21 شخصا ما بين الشباب، الرجال، النساء، والأطفال، مع ما يحدث من تفجير شامل للمنازل وتهجير الأهالي من بيوتها بعد تدميرها، ليستمروا في البحث عن مكان آخر يكون مأوى لهم.

وأضافت، أنه كان هناك بعض الأشخاص ليس لهم معارف في أماكن أخرى ليذهبوا إليها، يفضلون البقاء بمنازلهم حتى الموت فيها.

وروت "شرفاء" ما حدث لأبنة عمها التي تتمتع بجنسية فلسطينية أمريكية، والتي أتت إلى غزة يوم 1 أكتوبر قبل بداية الأحداث لزيارة والدتها هي وباقي أخواتها من دول مختلفة مثل ألمانيا والإمارات، وكان مقرر عودتهم من فلسطين يومي 8 و9 أكتوبر، ولكن بسبب بداية الأحداث وقيام الحرب تم ضرب وغلق المعبر ولم تتمكن من الرجوع في موعد عودتها المحدد.

وتابعت: بعد محاولات عديدة لخروجها من غزة باءت بالفشل، تواصل أبناؤها مع بعض القنوات الدولية مثل ال CNN, BBC وعمل لقاءات تلفزيونية يحكون ما حدث مع والدتهم، وأنها الآن بغزة ولم تتمكن من الخروج أبدًا، وبعد أكثر من شهر داخل غزة، أخيرًا تمكنت من الخروج والوصول إلى مصر.

وبدأت تروي ما حدث معهم بشكل مباشر، حيث تمكنوا من الصمود لسبعة أيام بالشمال، ولكن بعد ذلك رأوا تدمير كل شيء أمام أعينهم، حيث كادت الصواريخ تصل إلى شرفات المنزل التي يجلسون بها، لذلك أجبروا على الرحيل إلى الجنوب بمنزل آخر لصديق لهم.



وأضافت: كانت هنا المفاجأة عندما وصلوا إلى منزل الجنوب ليروا أن هناك أكثر من 70 فردا في منزل واحد يتكون من ثلاث غرف فقط ولكن لا محال سوى التأقلم الآن.



وأضافت، أن الفترة التي بقيت فيها ابنة عمها في غزة كان لا يوجد بها ماء، ولا كهرباء، ولا طعام، مما دفعهم لأن يمارسوا كل أنواع اكتشاف الطبيعة القديمة من حيث تجميع الحطب وإشعاله لطهي الطعام عليه، وتجميع الماء بالزجاجات ووضعها فالشمس لفترة من الوقت للقدرة على تطهيرها والاستحمام بها، حتى أن أقل احتياجات الإنسان بالحياة لم يجدوها قط!

واختتمت "شرفاء" حديثها بِذكر أسماء عائلاتها وأقاربها وقائمة من استشهدوا من أهلها بغزة - فلسطين مؤكدة أن ما يحدث هو مأساة بكل ما تعني الكلمة.





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