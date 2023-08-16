عايدة رياض: "حبيت نجم كبير في الزمالك وبسببه محرم فؤاد ضربني علقة ساخنة" (فيديو)

عايدة رياض، قالت الفنانة عايدة رياض: "كنت مرتبطة بنجم زملكاوي كبير وجمعتنا قصة حب، بس كان فيه مشاكل من ناحية أهله لإنهم مكنوش عايزين الجوازة، واتجوزت محرم فؤاد كيدا وغيظا فيه".

هل أحبت عايدة رياض محرم فؤاد؟

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": "بعد 6 شهور من زواجي من محرم فؤاد حبيته جدا بس في الأول مكنتش بحبه".

طلاق عايدة رياض من محرم فؤاد

ولفتت: "اتطلقت من محرم فؤاد بعد زواج امتد لـ13 سنة، بس بعد 4 أو 5 سنين كان فيه فترة انفصال لإني كنت عايزة أرجع الشغل وهو كان رافض وبعدين قبلت وقعدت في البيت وبعدين لما مخلفتش زهقت وبقى عندي ملل فقررت اتطلق بشكل نهائي علشان أرجع لمتعتي التمثيل".



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سر ضرب محرم فؤاد لعايدة رياض

وأشارت عايدة رياض: “محرم فؤاد ضربني علقة ساخنة في لندن خلال فترة الخطوبة بعد لما سمع مكالمتي لطارق اللي كنت بحبه، وسمعني وأنا بقوله مش طايقة أكمل مع محرم، وياريت نرجع لبعض وأنا بحبك، ولكن بعد ما ضربني تجاوزنا المشكلة وفضلت مراته قبل أن يطلقني بشكل نهائي بعد 13 سنة زواج”.

في وقت سابق قالت الفنانة عايدة رياض: "لما محرم فؤاد طلب يتجوزني مكانش فيه ما بيننا قصة حب ولا علاقة عاطفية، قبلها بشهرين كنت مخطوبة من شخص بحبه، بس الموضوع مكملش، فقلت غيظا فيه هتخطب لمحرم واعمل خطوبة ويشوف بقى أنا هتجوز مين".



قصة حب محرم فؤاد لعايدة رياض



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "محرم فؤاد لما خطبني كان أكبر مني بـ20 سنة، وهو كان متجوز قبل كدة، وعنده ابن اسمه طارق، وبعد ما اتجوزته بشهرين كنت بحبه جدا وهو كمان كان بيحبني أكتر".



مشكلة الإنجاب عند محرم فؤاد



وتابعت عايدة رياض: "اتجوزت محرم فؤاد لمدة 13 سنة، واللي خلى الجواز ميستمرش أولا إني مخلفتش منه، ومكنتش رافضة الإنجاب خالص، وهو مكانش بيقول ظروفه.. هو خلِّف بالعافية، وكنت باروح للدكتور أكشف، ولما آجي أقول له روح للدكتور يرفض، ولو كنت أنجبت منه كان ممكن زواجنا يستمر، وفيه حاجات مقدرش أقولها عن علاقتنا الزوجية ولكنه رجل مصري صميم وطيب".



صدمة عايدة رياض من محرم فؤاد



ولفتت: "مع العشرة لقيت شوية حاجات اتصدمت فيها بعد جوازي من محرم فؤاد، وكنت بحس بعدم الأمان معاه، وكمان فيه اختلاف في الديانة، وحسيت إن المستقبل مش مريح، والبيت اللي كنا قاعدين فيه إيجار، ومكانش فيه مكان ليا وأنا كنت صغيرة".



فيلم "الغول" والابتعاد عن التمثيل

وأشارت: “أنا لما تجوزت محرم فؤاد قعدت في البيت ومنزلتش خالص وجالي فيلم "الغول”، بعتهولي الزعيم عادل إمام لحد البيت مشفتهوش ولا عرفت أشتغله، واكتشفت محرم في مواقف معينة حاجات صدمتني، وقلت ليه قعدت في البيت وأبطل تمثيل".

غيرة محرم فؤاد على عايدة رياض

ولفتت عايدة رياض:"محرم فؤاد قعدني في البيت بسبب فارق السن ولإنه رجل غيور أوي وخايف عليا، وأنا اتصدمت بأكتر من حاجة شخصية معاه".

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