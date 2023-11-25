علقة موت لمتهمين حاولا سرقة دراجة نارية في عز النهار بطنطا

لقن أهالي قرية "محلة مرحوم" في مركز طنطا بمحافظة الغربية لصين علقة ساخنة إثر محاولتهما سرقة دراجة نارية من أمام أحد المنازل السكنية وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسحلوه على الأرض بعدما أوثقوه بحبال.

كانت الجهات الأمنيه تلقت إخطارًا يفيد بتمكن أهالي قرية محلة مرحوم في دائرة مركز ومدينة طنطا بضبط لصين حاولا سرقة دراجة نارية من أمام أحد المنازل وجرى تسليمهما للشرطة.

الواقعة

وقال شاهد عيان إنه فور اكتشاف محاولة السرقة من قبل اللصين ضبطه الأهالي ولقنوه علقة ساخنة نتج عنها إصابته بكدمات وجروح بسيطة وتم تسليم اللصين إلى مركز الشرطة وحُرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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ربطوه في عمود.. "علقة موت" للص الموتوسيكلات بالغربية

لقن أهالي قرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصا علقة ساخنة بعد أن قاموا بتوثيقه فى عمود إنارة بسبب سرقته دراجة نارية ثم سلموه إلى مركز الشرطة.



وكان مدير أمن الغربية، تلقى اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بضبطهم لص يستقل توكتوك لسرقته دراجة نارية بأسلوب المغافلة بمساعدة صديقه، ورصدته كاميرات المراقبة أثناء أرتكاب الواقعة.



وذكروا الأهالى فى البلاغ، أن اللص يدعى " ياسر "فى الثلاثينات من العمر ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، وكانت قد رصدت كاميرات المراقبة فى وقت لاحق قيامه بمساعدة صديقه بسرقة دراجة نارية، وعند تواجده بسوق القرية مستقلا التوكتوك اشتبهوا فيه، وتبين أنه الشخص الموجود داخل مقطع الفيديو، وقاموا بتوثيقه فى عمود الإنارة وتلقينه علقة " ساخنة ".



وتم تسليم المتهم إلى قسم شرطة مركز المحلة وجارى تفريغ الكاميرات، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.