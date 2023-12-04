السيطرة على حريق شقة في المريوطية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة المريوطية دون وقوع خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة المريوطية وعلى الفور انتقلت سيارتى إطفاء إلى مكان البلاغ.

وفرضت قوات الأمن كردون أمنى فى مسرح الواقعة، وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخماد النيران دون وقوع خسائر بشرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

Advertisements

وفي وقت سابق، لقى سائق مصرعه إثر نشوب حريق فى سيارة نقل على طريق الكريمات الصحراوى وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة على طريق الكريمات الصحراوى، وانتقلت على الفور سيارتا الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل وتمكنوا من محاصرة الحريق ونتج عنه وفاة السائق وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ